Δράσεις ευαισθητοποίησης για πρόληψη πυρκαγιών συζητήθηκαν σε σύσκεψη Δήμου Πάφου - Πυροσβεστικής

Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά με την πρόληψη και την ασφάλεια από πυρκαγιές συζητήθηκαν σε συνάντηση, την Παρασκευή, του Δήμου Πάφου με την ηγεσία της Πυροσβεστικής Διεύθυνσης στην Πάφο, εκπροσώπους του Γραφείου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και στελέχη της ERB Ασφαλιστικής, με στόχο τον συντονισμό για ανοικτή εκδήλωση για το κοινό, που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Εβδομάδας Πυρασφάλειας 2026, που φέτος έχει καθοριστεί για τις 20 με 26 Απριλίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δ.Πάφου κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την οργάνωση της εκδήλωσης, καθώς και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών.

Όπως ανέφερε ο Δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, η ενημέρωση και η πρόληψη αποτελούν βασικά στοιχεία για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας, ενισχύοντας παράλληλα την ετοιμότητα της κοινωνίας απέναντι σε κινδύνους πυρκαγιάς.