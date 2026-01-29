Το «κρυφό» όριο στο ρεζερβουάρ - Πόση βενζίνη πρέπει να έχετε μέσα για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ο ανεφοδιασμός με πολύ μικρές ποσότητες καυσίμου είναι ωστόσο μία τακτική που κρίνεται ιδιαίτερα ριψοκίνδυνη, μιας και πέρα από τον κίνδυνο να «μείνει» το όχημα από καύσιμο, υπάρχει το ενδεχόμενο να προκληθεί κάποια ιδιαίτερα κοστοβόρα βλάβη.

Οι περισσότεροι οδηγοί περιμένουν να ανάψει το λαμπάκι για να επισκεφθούν το βενζινάδικο, όμως αυτή η κίνηση μπορεί να αποβεί μοιραία. Δείτε ποιο εξάρτημα του αυτοκινήτου καταστρέφεται αθόρυβα και γιατί η χαμηλή στάθμη καυσίμου "στεγνώνει" την τσέπη σας.

Στο γενικότερο κλίμα ανατιμήσεων, αρκετοί είναι εκείνοι που προσπαθούν να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους με το αυτοκίνητο ή καταφεύγουν σε ανεφοδιασμούς των 20 ευρώ, αδυνατώντας να καλύψουν το κόστος του φουλαρίσματος.

Η οδήγηση με ένα σχεδόν άδειο ρεζερβουάρ καυσίμου μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο αυτοκίνητο μας με διάφορους τρόπους. Το πιο ακραίο παράδειγμα είναι να προκληθεί ζημιά στον καταλύτη του αυτοκίνητου, βλάβη που στοιχίζει ακριβά.

Υπάρχουν όμως και βλάβες που προκύπτουν με μεγαλύτερη συχνότητα, και που προκύπτουν αν οδηγείτε συχνά με αναμμένο λαμπάκι. Όταν το λαμπάκι της βενζίνης ανάβει, αυτό σημαίνει ότι στο ρεζερβουάρ μας απομένουν λίγα λίτρα καυσίμου.

Μέσα στο ρεζερβουάρ υπάρχει ένα ζωτικής σημασίας εξάρτημα, η αντλία βενζίνης. Σε περίπτωση που η στάθμη του καυσίμου φτάσει στο στόμιο της αντλίας, υπάρχει κίνδυνος να ρουφήξει κάποιο σκουπιδάκι, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα στην ίδια την αντλία ή το φίλτρο καυσίμου.

Επίσης, στην περίπτωση που οδηγούμε με ελάχιστο καύσιμο, το μεγαλύτερο τμήμα της αντλίας δεν θα καλύπτεται από το καύσιμο, με αποτέλεσμα αυτή να αναπτύσσει μεγαλύτερη θερμοκρασία από αυτή που πρέπει. Ο κίνδυνος, λοιπόν, που ελλοχεύει είναι να παρουσιαστεί πρόωρη φθορά, με το κόστος επισκευής ή αντικατάστασής της να είναι υπολογίσιμο.

Συστήνεται, λοιπόν, στους οδηγούς να αποφεύγουν τις μετακινήσεις με σχεδόν άδειο το ρεζερβουάρ. Με αυτό τον τρόπο θα προστατεύσουν το αυτοκίνητό τους, την ίδια ώρα που θα μειώσουν τις πιθανότητες να βρεθούν σταματημένοι στη μέση του πουθενά, ζητώντας απεγνωσμένα τη συνδρομή της οδικής βοήθειας.

Από την άλλη μεριά, είναι καλό να γνωρίζουμε ότι ενδείκνυται να μην έχουμε το ντεπόζιτό μας διαρκώς γεμάτο, αφού μία τέτοια συνήθεια αυξάνει το συνολικό βάρος του αυτοκινήτου, με το γεμάτο ντεπόζιτο να βάζει στο δικό του λιθαράκι στην αύξηση της κατανάλωσης.

carandmotor.gr

