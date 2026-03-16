Έλλειμμα στον προϋπολογισμό της Αρχής Λιμένων λόγω επενδύσεων σε υποδομές

Ταμειακό έλλειμμα περίπου €18,8 εκατ. παρουσιάζει ο προϋπολογισμός της Αρχής Λιμένων Κύπρου για το 2026, το οποίο θα καλυφθεί από τα αποθεματικά του οργανισμού, κυρίως λόγω της προώθησης σημαντικών επενδύσεων σε λιμενικές υποδομές.

Κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, ο Γενικός Διευθυντής της Αρχής Λιμένων, Άνθιμος Χριστοδουλίδης, ανέφερε ότι τα συνολικά έσοδα ανέρχονται σε €65 εκατ. και οι δαπάνες σε €84 εκατ. Όπως εξήγησε, το έλλειμμα δεν οφείλεται σε αύξηση των λειτουργικών δαπανών της Αρχής, αλλά στην προώθηση επενδύσεων ύψους περίπου €33 εκατ. για το 2026.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην επέκταση του λιμανιού στο Βασιλικό, για την οποία προβλέπεται δαπάνη €15 εκατ. στον προϋπολογισμό του 2026 για την πρώτη φάση υλοποίησης του έργου. Όπως σημείωσε ο κ. Χριστοδουλίδης, πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα έργα λιμενικής υποδομής, το οποίο συνδέεται άμεσα με την ενεργειακή και βιομηχανική δραστηριότητα στην περιοχή. Πρόσθεσε ότι για το έργο έχουν εξασφαλιστεί €19 εκατ. από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Connecting Europe Facility.

Σημαντικές δαπάνες προβλέπονται επίσης για την επέκταση του λιμανιού στο Λατσί, ύψους €15,5 εκατ. για το 2026, με στόχο την αύξηση της δυνατότητας ελλιμενισμού σκαφών και την ενίσχυση του τουρισμού στην περιοχή.

Ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι ο σχεδιασμός για το έργο στο Λατσί έχει ολοκληρωθεί από οίκο του εξωτερικού και από το τεχνικό τμήμα της Αρχής Λιμένων, ενώ απομένει η έγκριση από το Τμήμα Περιβάλλοντος, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία προκήρυξης προσφορών.

Σε σχέση με το έργο στο Βασιλικό, είπε ότι η Αρχή Λιμένων βρίσκεται στο στάδιο προκήρυξης για συμβούλους που θα αναλάβουν τον σχεδιασμό του έργου, εκτιμώντας ότι μέσα στους επόμενους δύο με τρεις μήνες θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Αναφερόμενος στο λιμάνι της Λάρνακας, σημείωσε ότι λόγω της προσωρινής διαχείρισης του λιμανιού δεν έχουν περιληφθεί πρόσθετα έργα στον προϋπολογισμό. Πρόσθεσε ωστόσο ότι η Αρχή Λιμένων έχει υποβάλει πρόταση για ήπια ανάπτυξη του λιμανιού, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση του στο κέντρο της πόλης, σημειώνοντας ότι ο οργανισμός διαθέτει την εμπειρία και τη βούληση να αναλάβει τη διαχείριση, εφόσον το αποφασίσει το κράτος.

Παράλληλα, ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει σειρά επενδύσεων για αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών, ενίσχυση της ασφάλειας των εγκαταστάσεων και ανάπτυξη σύγχρονων ψηφιακών συστημάτων που θα υποστηρίζουν τη λειτουργία των λιμανιών.

Σε ό,τι αφορά τη δραστηριότητα στα λιμάνια της Κύπρου, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι δεν παρατηρήθηκε μείωση στην επισκεψιμότητα πλοίων, ενώ καταγράφεται αύξηση στους όγκους εισαγωγών, ιδιαίτερα στο λιμάνι της Λάρνακας. Όπως ανέφερε, οι ποσότητες φορτίων αυξήθηκαν από περίπου 1,7 εκατ. τόνους τα προηγούμενα χρόνια σε 1,96 εκατ. τόνους το 2025.

Πρόσθεσε ότι με την ανάπτυξη του λιμανιού στο Βασιλικό αναμένεται να μεταφερθεί εκεί μέρος των φορτίων από τη Λάρνακα, ιδιαίτερα φορτία που θεωρούνται οχληρά.

Αναφορικά με θέματα κυβερνοασφάλειας, λειτουργός της Αρχής Λιμένων ανέφερε ότι ο οργανισμός θεωρείται κρίσιμη υποδομή και υπάγεται στο πλαίσιο της σχετικής νομοθεσίας, εφαρμόζοντας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας. Όπως σημειώθηκε, υπάρχουν μηχανισμοί έγκαιρης προειδοποίησης και μέχρι στιγμής έχουν αποτραπεί απόπειρες κυβερνοεπιθέσεων.

Ο κ. Χριστοδουλίδης πρόσθεσε ότι λαμβάνονται επίσης μέτρα ασφάλειας λόγω της κατάστασης στην περιοχή, χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες. Ανέφερε ακόμη ότι η δεύτερη φάση ανάπτυξης του λιμανιού στο Βασιλικό, ύψους περίπου €320 εκατ., αναμένεται να προχωρήσει μέσω δανεισμού.

Τέλος, σημείωσε ότι στόχος της Αρχής Λιμένων είναι επίσης η περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητας των κρουαζιέρων.

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ – Συνεργασία Αλέκος Τρυφωνίδης, σε δηλώσεις του μετά το πέρας της Επιτροπής εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα προωθούμενα από την Αρχή έργα, ωστόσο εξέφρασε ανησυχία για πιθανές καθυστερήσεις στην υλοποίησή τους.

Τόνισε επίσης την εμπιστοσύνη του κόμματος στην Αρχή για τη διαχείριση και αξιοποίηση του λιμανιού Λάρνακας και επανέλαβε την ανάγκη για διαφάνεια όσον αφορά τη Συμφωνία για το λιμάνι Λεμεσού, ζητώντας γραπτές απαντήσεις από το αρμόδιο Υπουργείο σχετικά με τους όρους της και τις επιπτώσεις της στην Αρχή και στην κυπριακή οικονομία. Τόνισε ότι οι κρίσιμες υποδομές πρέπει να παραμείνουν υπό δημόσιο έλεγχο, ενώ η ΔΗΠΑ θα παρακολουθεί στενά την πρόοδο των σημαντικών έργων ανάπτυξης.

Πηγή: ΚΥΠΕ