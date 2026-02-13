Γιατί δεν πρέπει να αφήνετε άδειο το ρεζερβουάρ τον χειμώνα - Η άγνωστη βλάβη που μπορεί να κοστίσει πάνω από 1.000 ευρώ

Ο συνδυασμός της αυξημένης υγρασίας κατά τη διάρκεια του χειμώνα και της συνήθειας πολλών οδηγών να ανεφοδιάζουν το αυτοκίνητό τους την ύστατη στιγμή, μπορεί να οδηγήσει σε απρόσμενες βλάβες και κοστοβόρες επισκευές.

Με τις τιμές των καυσίμων να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, πολλοί οδηγοί προσπαθούν να εξοικονομήσουν χρήματα μειώνοντας τις επισκέψεις στο πρατήριο. Ορισμένοι μάλιστα ανεφοδιάζουν το ντεπόζιτο του αυτοκινήτου τους με πολύ μικρές ποσότητες καυσίμου, ίσα-ίσα για τις απαραίτητες καθημερινές τους μετακινήσεις.

Παρ’ όλα αυτά, η συγκεκριμένη τακτική κρίνεται ιδιαίτερα ριψοκίνδυνη, μιας και πέρα από την πιθανότητα να «μείνουν» από καύσιμο, υπάρχει το ενδεχόμενο να προκαλέσουν ιδιαίτερα κοστοβόρες ζημιές στο αυτοκίνητό τους.

Για να γίνουν κατανοητές οι βλάβες που απειλούν την υγεία του οχήματός μας, καλό είναι να γνωρίζουμε από τι αποτελείται το σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου: Για να φτάσει το καύσιμο από το ρεζερβουάρ στον κινητήρα -όπου θα γίνει η καύση- φροντίζει η αντλία καυσίμου, η οποία βρίσκεται εντός του ντεπόζιτου.

Η αντλία «παραλαμβάνει» το καύσιμο από το ντεπόζιτο και το οδηγεί προς τον κινητήρα με απώτερο σκοπό να φτάσει στα μπεκ, όπου θα ψεκαστεί ώστε να γίνει η καύση. Οι πετρελαιοκινητήρες έχουν και μια δεύτερη αντλία υψηλής πίεσης, η οποία πιέζει το καύσιμο, προτού αυτό καταλήξει στον θάλαμο καύσης.

Συν τοις άλλοις, το καύσιμο ψύχει και λιπαίνει την αντλία που βρίσκεται μέσα στο ρεζερβουάρ. Στην περίπτωση, δηλαδή, που οδηγούμε με ελάχιστο καύσιμο, το μεγαλύτερο τμήμα της αντλίας δεν θα βρέχεται από το ντίζελ ή τη βενζίνη, με αποτέλεσμα να αναπτύσσει μεγαλύτερη θερμοκρασία από αυτή που πρέπει.

Ο κίνδυνος, λοιπόν, που ελλοχεύει είναι να παρουσιαστεί πρόωρη φθορά, με το κόστος επισκευής ή αντικατάστασής της να είναι σημαντικά μεγάλο (λόγω και των εργατοωρών) και να πολλαπλασιάζεται εφόσον απαιτηθεί να αφαιρεθεί ολόκληρο το ρεζερβουάρ καυσίμου.

Από την άλλη μεριά, όσο πιο άδειο είναι το ντεπόζιτο του αυτοκινήτου, τόσο πιο εκτεθειμένα είναι τα μεταλλικά μέρη του στην οξείδωση και τη διάβρωση, ενώ σε συνδυασμό με την υγρασία που αναπτύσσεται γρηγορότερα τον χειμώνα, αλλά και τα υπολείμματα του καυσίμου, μπορεί να προκληθεί μεγάλη ζημιά στην ίδια την αντλία, ακόμη και στα μπεκ ψεκασμού.

Καλό είναι επομένως να διατηρούμε ανά πάσα στιγμή τη στάθμη του καυσίμου πάνω από το 1/4 ή το 1/2 της συνολικής χωρητικότητας του ντεπόζιτου, και φυσικά να έχει τοποθετηθεί και φίλτρο καυσίμου ώστε να ελαχιστοποιήσει τον παραπάνω κίνδυνο.

Ωστόσο εφόσον προκληθεί ζημιά στα μπεκ ενός κινητήρα, και με μέσο κόστος αντικατάστασης περίπου τα 200 ευρώ για το καθένα, το τελικό κόστος επισκευής τους -αν συνυπολογίσουμε και τα εργατικά- μπορεί εύκολα να υπερβεί τα 1.000 ευρώ.