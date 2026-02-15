Γιατί ακυρώνονται χιλιάδες παραγγελίες εταιρικών Plug-In Hybrid αυτοκινήτων;

Η μη αλλαγή των ορίων εκπομπών CO2 στη φορολογία των χρηστών εταιρικών αυτοκινήτων «τινάζει» στον αέρα την αγορά αλλά και τα κρατικά έσοδα!

Από την 1η Ιανουαρίου 2025 άλλαξε ριζικά ο τρόπος μέτρησης των μέσων εκπομπών CO2 στα Plug-in Hybrid αυτοκίνητα με αποτέλεσμα στην συντριπτική πλειοψηφία των μοντέλων της συγκεκριμένης κατηγορίας να αυξηθούν οι εκπομπές CO2.

Ωστόσο το μεγάλο πρόβλημα δημιουργήθηκε στην αγορά των εταιρικών αυτοκινήτων όπου στην ελληνική νομοθεσία υπάρχει όριο για φοροαπαλλαγές από τους χρήστες εταιρικών αυτοκινήτων.

Η αλλαγή του τρόπου μέτρησης των μέσων εκπομπών CO2 η οποία προκάλεσε την ραγδαία αύξησή τους έχει επηεράσει αρνητικά την συντριπτική πλειοψηφία των Plug-in Hybrid μοντέλων της αγοράς.

Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που έχει αναρτηθεί σε δημόσια διαβούλευση υπάρχει μέριμνα για τα εταιρικά αυτοκίνητα ωστόσο μετά από παρέμβαση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δυστυχώς δεν άλλαξαν τα όρια προς τα πάνω των μέσων εκπομπών CO2 που αφορά στη φορολογία των χρηστών εταιρικών αυτοκινήτων με αποτέλεσμα την ακύρωση χιλιάδων παραγγελιών καθώς εκατοντάδες μοντέλα να έχουν ξεπεράσει το αφορολόγητο όριο των 50 γρ. CO2 / χλμ. και πλέον είναι ασύμφορα για τους χρήστες εταιρικών αυτοκινήτων καθώς τους προκαλούν βαριά φορολογική επιβάρυνση.

Οι χιλιάδες ακυρώσεις εταιρικών Plug-in hybridαυτοκινήτων επίσης έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στις εισαγωγικές εταιρείες καθώς είναι γνωστό ότι οι πωλήσεις στην συγκεκριμένη κατηγορία αυτοκινήτων αφορούν εταιρικά οχήματα σε ποσοστό άνω του 72% και μόλις 28% σε ιδιώτες καταναλωτές χάνοντας ουσιαστικά με αυτό τον τρόπο την αγορά των εταιρικών αυτοκινήτων.

Στελέχη από την αγορά αυτοκινήτου επισημαίνουν στο Carandmotor.gr ότι: «Το κράτος θεωρεί ότι διατηρώντας το όριο των 50 γρ. CO2 / χλμ. στην αγορά των εταιρικών αυτοκινήτων θα αυξήσει τα έσοδά του ενώ στην πραγματικότητα θα καταφέρει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα καθώς οι ακυρώσεις χιλιάδων PHEV εταιρικών αυτοκινήτων θα μειώσει τα έσοδα από το Τέλος Ταξινόμησης και τον ΦΠΑ. Την ίδια στιγμή δημιουργούνται συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού και μονοπωλιακών καταστάσεωνστην αγορά καθώς ελάχιστα μοντέλα καταφέρνουν να έχουν πλέον εκπομπές CO2 κάτω από τα 50 γρ./χλμ.Αν δεν αυξηθεί το όριο των 50 γρ. CO2/χλμ. ειδικά στο αφορολόγητο όριο των χρηστών εταιρικών αυτοκινήτων δυστυχώς οι απώλειες θα είναι σημαντικές τόσο για το κράτος όσο και για τις εισαγωγικές εταιρείες αυτοκινήτων.»

Να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο 2197/2020 από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία εξαιρείται και η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. και με Λ.Τ.Π.Φ. έως 40.000 ευρώ, προς έναν εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους, με το υπόλοιπο της αξίας (δηλ. το υπερβάλλον ποσό άνω των 40.000 ευρώ) να θεωρείται φορολογητέο εισόδημα σύμφωνα με την ισχύουσα κλίμακα, η οποία και εφαρμόζεται από το πρώτο της κλιμάκιο. Προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ένα όχημα είναι μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2 / χλμ., λαμβάνεται υπόψη η σχετική ένδειξη στην άδεια κυκλοφορίας του.

Πηγή: carandmotor.gr