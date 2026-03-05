Ποια μεγάλη παγίδα για τους οδηγούς κρύβεται στα πατάκια του αυτοκινήτου - Η προειδοποίηση των ειδικών

Η καμπίνα αποτελεί τον βασικό χώρο όπου περνά ο οδηγός όλο τον χρόνο οδήγησης, είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο αντιδρά και λαμβάνει κρίσιμες αποφάσεις, γι’ αυτό και οι κατασκευαστές επενδύουν ολοένα και περισσότερο σε αναβαθμισμένα υλικά, ψηφιακές τεχνολογίες και ποιοτικές επενδύσεις που βελτιώνουν την αίσθηση και τη λειτουργικότητα του εσωτερικού.

Σε αυτό το πλαίσιο ακόμη και στοιχεία που συχνά θεωρούμε δεδομένα, όπως τα πατάκια, έχουν ουσιαστική σημασία και δεν περιορίζονται μόνο στην αισθητική ή στην προστασία του δαπέδου από τη βρωμιά, άλλα επεκτείνονται και στην ασφάλεια.

Kάθε υπεύθυνος οδηγός οφείλει να γνωρίζει πως να τα προστατεύει αναλόγως, κα το πρώτο βήμα για αυτό είναι να καταλάβει πως ο νούμερο ένα κίνδυνος για τα πατάκια και πολλές φορές συνολικά για το εσωτερικό του αυτοκινήτου είναι η υγρασία.

Τους χειμερινούς μήνες η λάσπη, το νερό ή η παγωνιά μεταφέρονται με τα παπούτσια μέσα στην καμπίνα, με αποτέλεσμα τα υφασμάτινα πατάκια να απορροφούν τα υγρά, τα οποία συχνά διαπερνούν το υλικό και φτάνουν κάτω από τη μοκέτα.

Αν το πάτωμα βραχεί, το να στεγνώσει πλήρως τον χειμώνα είναι μια ιδιαιτέρως δύσκολη υπόθεση, με αποτέλεσμα να μένουν και να δημιουργούνται επίμονες οσμές, συγκέντρωση υγρασίας κάτω από την επένδυση και μερικές φορές, ακόμη και διάβρωση των μεταλλικών πάνελ του δαπέδου.

Πρόκειται για ζημιά που μπορεί να μην γίνει άμεσα αντιληπτή, αλλά με την πάροδο του χρόνου μπορεί να οδηγήσει σε ιδιαίτερα δαπανηρές επισκευές.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η μεγάλη παγίδα κρύβεται συχνά στα φθηνά και ακατάλληλα πατάκια, και ειδικά σε όσα δεν είναι σχεδιασμένα για το συγκεκριμένο μοντέλο οχήματος.Και αυτό γιατί σε χαμηλές θερμοκρασίες τα κακής ποιοότητας υλικά σκληραίνουν και αποκτούν σχεδόν πλαστική υφή, γεγονός που τα καθιστά ολισθηρά και εύθραυστα.

Ακόμη πιο επικίνδυνο είναι το ενδεχόμενο κακής στερέωσης στο πάτωμα, καθώς αν δεν υπάρχουν σωστά σημεία συγκράτησης ή αντιολισθητικές βάσεις, το πατάκι μπορεί να μετακινηθεί και να γλιστρήσει κάτω από τα πεντάλ, προκαλώντας «εγκλωβισμό» του φρένου ή του γκαζιού.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι κατά την περίοδο φθινοπώρου και χειμώνα είναι προτιμότερο να αποφεύγονται οι υφασμάτινες επιλογές και να επιλέγονται σύγχρονα πολυμερή υλικά, όπως τα θερμοπλαστικά ελαστομερή που παραμένουν πρακτικά ακόμη και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και είναι πλήρως αδιάβροχα.Ταυτόχρονα, και τα πατάκια που είναι φτιαγμένο από υλικό τύπου EVA με κυψελοειδή δομή που συγκρατεί νερό και βρωμιά χωρίς να τα διαχέει στην καμπίνα.

Σε κάθε περίπτωση, η καλύτερη επιλογή είναι πατάκια σχεδιασμένα ειδικά για το εκάστοτε μοντέλο, με σταθερά σημεία στερέωσης και ψηλά περιμετρικά χείλη ώστε να λειτουργούν σαν λεκάνη που συγκρατεί τα υγρά και τους ρύπους.

