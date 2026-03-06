To Jeep Avenger e-hybrid τώρα καλύτερο από ποτέ ! Από €22.900

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Header Image

Η CiC Automasters, θέλοντας να δώσει την ευκαιρία σε περισσότερους οδηγούς να γνωρίσουν τα μοναδικά χαρακτηριστικά του μοντέλου παρουσιάζει μια ιδιαίτερα ελκυστική προσφορά για το Jeep Avenger e-Hybrid

Το Jeep Avenger e-hybrid είναι ένα μοντέλο που ξεχωρίζει για τον στιβαρό αλλά σύγχρονο σχεδιασμό του, και συνδυάζει περιπετειώδη διάθεση με αστική κομψότητα. Ενίσχυσε αισθητά την παρουσία της μάρκας στην κατηγορία των compact SUV αφού προσφέρει όλα όσα  θέλει να έχει στη διάθεση του ο σύγχρονος οδηγός. Η CiC Automasters, θέλοντας να δώσει την ευκαιρία σε περισσότερους οδηγούς να γνωρίσουν τα μοναδικά χαρακτηριστικά του μοντέλου παρουσιάζει μια ιδιαίτερα ελκυστική προσφορά για το Jeep Avenger e-Hybrid, Το μοντέλο διατίθεται πλέον από €22.900 ή με χρηματοδότηση από €189 ευρώ τον μήνα.

Η καμπάνια της CiC Automasters αφορά την έκδοση 1.2 λίτρων e-Hybrid, χωρητικότητας 1.199 κ.εκ., με απόδοση 100 ίππων και 205 Nm ροπής που συνδυάζεται με ηλεκτρικό κινητήρα απόδοσης 28 ίππων και 55 Nm ροπής.  Το ήπια υβριδικό σύστημα συνεργάζεται με τον βενζινοκινητήρα, προσφέροντας ομαλή λειτουργία και χαμηλή κατανάλωση που κυμαίνεται μεταξύ 4,9 και 5,0 λίτρων/100 χλμ. Η κίνηση μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς, εξασφαλίζοντας ευελιξία στην πόλη και σταθερότητα στον αυτοκινητόδρομο. Το Jeep Avenger e-Hybrid απευθύνεται σε όσους θέλουν την οικονομία της υβριδικής τεχνολογίας χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση ή την οδηγική αίσθηση.

Σχεδιαστικά, το Jeep Avenger e-hybrid διατηρεί τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep, με τη χαρακτηριστική μάσκα επτά θυρίδων, δυναμικές γραμμές και αυξημένη απόσταση από το έδαφος στα 20 εκατοστά, στοιχείο που ενισχύει τον SUV προσανατολισμό του. Οι χώροι του είναι μελετημένοι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες μιας σύγχρονης οικογένειας ή ενός δραστήριου οδηγού, με εργονομική καμπίνα και ποιοτικά υλικά.

Στον τομέα του εξοπλισμού, το Jeep Avenger e-Hybrid διαθέτει προηγμένα συστήματα υποβοήθησης όπως Selec-Terrain® με προφίλ Auto, Snow, Sport, Sand/Mud και Rock, καθώς και Hill Descent Control, ενισχύοντας την ασφάλεια και την αυτοπεποίθηση σε κάθε διαδρομή. Παράλληλα, το ψηφιακό πακέτο άνεσης περιλαμβάνει αισθητήρες παρκαρίσματος 360°, ασύρματο φορτιστή και κάμερα 180° με “θέα drone”, προσφέροντας πρακτικότητα στην καθημερινότητα.

Όλες οι εκδόσεις του Jeep Avenger e-hybrid είναι διαθέσιμες τους εκθεσιακούς χώρους της CiC Automasters και διατίθενται σε όλες τις εκδόσεις εξοπλισμού Longitude, Altitude και Summit.

