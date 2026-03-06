Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Αναζητώντας καταφύγια στο κέντρο της Λεμεσού

Στην περίπτωση της Ανεξαρτησίας 117, η διεύθυνση αντιστοιχεί σε κατάστημα ρούχων, ενώ η πινακίδα δεν εμφανίζεται πουθενά / Φωτογραφίες: Νίκη Λάου

Μια προσπάθεια εντοπισμού κοντινών καταφυγίων στο κέντρο της Λεμεσού αποδείχθηκε εκπληκτικά δύσκολη

Μια προσπάθεια εντοπισμού καταφυγίων Πολιτικής Άμυνας στο κέντρο της Λεμεσού κατέδειξε ότι η εύρεση του πλησιέστερου καταφυγίου δεν είναι και τόσο εύκολη υπόθεση.

Αρκετές τοποθεσίες όπου, σύμφωνα με την εφαρμογή SafeCY, υπάρχουν καταφύγια ήταν δύσκολο να εντοπιστούν από τον δρόμο, με ελάχιστη ή και καθόλου ορατή σήμανση που να υποδεικνύει την παρουσία τους. Σε άλλες περιπτώσεις, τα καταφύγια εντοπίστηκαν τελικά, χωρίς όμως να εμφανίζονται στον χάρτη της εφαρμογής.

Ο χάρτης καταγράφει την τοποθεσία του χρήστη και εμφανίζει τα πλησιέστερα καταφύγια. Η πρώτη προσπάθεια εντοπισμού μέσω της εφαρμογής έγινε στη διεύθυνση Ανεξαρτησίας 117.

Στην περίπτωση αυτή, η διεύθυνση αντιστοιχεί σε κατάστημα ρούχων, ενώ ο αριθμός σήμανσης δεν εντοπίστηκε ούτε γύρω από το κτίριο ούτε στο εσωτερικό του.

Το υπόγειο που σημειώνεται ως καταφύγιο φαίνεται σήμερα να εξυπηρετεί περισσότερο εμπορικούς σκοπούς

 

Η δεύτερη κοντινή τοποθεσία ήταν στην οδό Αθηνών 29. Ο εντοπισμός της πινακίδας ή της ακριβούς θέσης του καταφυγίου αποδείχθηκε εξίσου δύσκολος. Στην είσοδο του κτιρίου δεν υπήρχε καμία σήμανση της Πολιτικής Άμυνας, ενώ το ίδιο το κτίριο δεν φαίνεται να διαθέτει υπόγειο.