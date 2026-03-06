Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Ελλάδα

Συναγερμός έξω από τη ΓΑΔΑ: Συνελήφθη άνδρας με τρεις χειροβομβίδες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς της ΔΙΑΣ ενώ κρατούσε μία χειροβομβίδα στο χέρι, ενώ άλλες δύο εντοπίστηκαν στο σακίδιό του - Εξετάζεται αν είναι λειτουργικές.

Συνελήφθη με αιφνιδιαστική επέμβαση τριών αστυνομικών ο αλλοδαπός, ο οποίος απειλούσε ότι είχε εκρηκτικά έξω από τη ΓΑΔΑ, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός, ενώ έκλεισε και η λεωφόρος Αλεξάνδρας. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία στην κατοχή του βρέθηκαν τρεις χειροβομβίδες, που εκ πρώτης όψεως φαίνονται αληθινές, αλλά αυτό θα διακριβωθεί από την εργαστηριακή έρευνα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, αστυνομικός της Ομάδας ΔΙΑΣ είχε πιάσει συζήτηση με τον αλλοδαπό, όποιος ζητούσε επίμονα ένα τηλέφωνο για να μιλήσει. Ο αστυνομικός τον απασχόλησε δίνοντας την ευκαιρία σε δύο άλλους συναδέλφους του που πλησίασαν από πίσω, να τον ακινητοποιήσουν και να του περάσουν χειροπέδες.

Ο άνδρας κρατούσε στο χέρι του μια χειροβομβίδα, αλλά δεν πρόλαβε να κάνει κάτι, ενώ είχε και ένα σακίδιο πλάτης, μέσα στο οποίο βρέθηκαν άλλες δύο χειροβομβίδες.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, οι χειροβομβίδες φαίνονται αληθινές, αλλά θα εξεταστούν από πυροτεχνουργούς, προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι πράγματι έτσι και αν είναι λειτουργικές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Tags

ΑΘΗΝΑΕΛΛΑΔΑΣΥΛΛΗΨΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα