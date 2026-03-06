Πετρέλαιο: Το αμερικανικό αργό έσπασε το φράγμα των 90 δολαρίων το βαρέλι

Η τιμή του πετρελαίου εκτοξεύτηκε σήμερα, μετά την απειλή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί "μέχρι την ολοκληρωτική παράδοση" του Ιράν.

Το Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας ξεπέρασε τα 92 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από το 2023. Το αμερικανικό αργό (WTI) ξεπέρασε επίσης κάποια στιγμή τα 90,48 δολάρια, καταγράφοντας άνοδο άνω του 11%.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Διαβάστε επίσης:

Live: «ΔΟΚΙΜΗ – Σε εξέλιξη ενδεχόμενο περιστατικό ασφαλείας» - Άρχισαν να λαμβάνουν δοκιμαστικά sms οι πολίτες

Live: Το Ιράν χτυπά κουρδικές ομάδες στο Ιράκ - Η Ουκρανία θα στείλει προσωπικό στη Μέση Ανατολή για την αντιμετώπιση ντρόουν

Νέα παρέμβαση Σάντσεθ: Τεράστιο λάθος ο πόλεμος κατά του Ιράν - Στεκόμαστε αλληλέγγυοι στην Κύπρο