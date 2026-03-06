Πετρέλαιο: Το αμερικανικό αργό έσπασε το φράγμα των 90 δολαρίων το βαρέλι

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Το Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας ξεπέρασε τα 92 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από το 2023

 

Η τιμή του πετρελαίου εκτοξεύτηκε σήμερα, μετά την απειλή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί "μέχρι την ολοκληρωτική παράδοση" του Ιράν.

Το Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας ξεπέρασε τα 92 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από το 2023. Το αμερικανικό αργό (WTI) ξεπέρασε επίσης κάποια στιγμή τα 90,48 δολάρια, καταγράφοντας άνοδο άνω του 11%.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

