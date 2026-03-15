Γιατί κάποιοι οδηγοί βάζουν πλαστικές σακούλες στους καθρέπτες - Από τι γλιτώνουν, τι πρέπει να προσέχουν

Μια πρακτική λύση φαίνεται να βρίσκουν αρκετοί οδηγοί για να προστατεύσουν τους εξωτερικούς καθρέπτες του αυτοκινήτου τους από φθορές που έρχονται… από ψηλά.

Αν έχεις περάσει από επαρχιακές περιοχές μπορεί να έχεις παρατηρήσει αυτοκίνητα να έχουν καλυμμένους με πλαστικές σακούλες τους καθρέπτες τους. Για πολλούς οδηγούς πρόκειται για μια γρήγορη και απλή λύση σε ένα πρόβλημα που εμφανίζεται κυρίως την άνοιξη.

Η εξήγηση βρίσκεται στη συμπεριφορά ορισμένων πουλιών. Κατά την περίοδο αναπαραγωγής, αρκετά είδη γίνονται ιδιαίτερα επιθετικά απέναντι σε οτιδήποτε θεωρούν «αντίπαλο» στην περιοχή τους. Οι καθρέπτες των αυτοκινήτων δημιουργούν την αντανάκλαση ενός άλλου πουλιού και έτσι πυροδοτούν επιθέσεις.

Το αποτέλεσμα είναι γρατζουνιές στον καθρέπτη ή στο πλαστικό περίβλημα, φτερά κολλημένα πάνω στο αυτοκίνητο και κυρίως περιττώματα που μπορούν να προκαλέσουν φθορά στο χρώμα αν μείνουν για αρκετή ώρα.

Για να αποφύγουν αυτή την κατάσταση, αρκετοί οδηγοί καλύπτουν απλώς τους καθρέπτες με μια σακούλα. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η αντανάκλαση που προκαλεί τις επιθέσεις και προστατεύεται η επιφάνεια από ακαθαρσίες και μικρές φθορές. Πρόκειται ουσιαστικά για μια πρόχειρη αλλά οικονομική λύση που εφαρμόζεται κυρίως όταν το αυτοκίνητο μένει παρκαρισμένο για ώρες ή ημέρες σε εξωτερικό χώρο.

Υπάρχει όμως ένα βασικό σημείο που πρέπει να προσέχει κανείς. Οι σακούλες αυτές πρέπει να αφαιρούνται πριν από κάθε μετακίνηση. Η οδήγηση με καλυμμένους εξωτερικούς καθρέπτες περιορίζει σημαντικά την πλευρική ορατότητα και μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ατυχήματος.

Παράλληλα, αν οι σακούλες παραμείνουν για μεγάλο διάστημα πάνω στους καθρέπτες, μπορεί να δημιουργήσουν μικρογρατζουνιές λόγω της σκόνης που παγιδεύεται στο εσωτερικό.

Πάντως στην αγορά κυκλοφορούν ειδικά καλύμματα από ύφασμα ή νεοπρένιο, τα οποία υπόσχονται μακροχρόνια προστασία χωρίς τους περιορισμούς των αυτοσχέδιων λύσεων, ενώ υπάρχει πάντα και η δυνατότητα «ντυσίματος» του καθρέπτη με μεμβράνη στο χρώμα του αυτοκίνητου.

Τέλος οι ειδικοί προτείνουν, εφόσον είναι δυνατόν, τη στάθμευση σε εσωτερικό χώρο και την αποφυγή παρκαρίσματος κάτω από δέντρα, ειδικά όπου υπάρχουν φωλιές ή μεγάλοι πληθυσμοί πουλιών ώστε να μην γεμίζει το αυτοκίνητο με τοξικά περιττώματα και δημουργούνται φθορές.

