Γιατί δεν πρέπει να φουλάρεις το ρεζερβουάρ - Τι λένε οι ειδικοί

Μπορεί η πρόσφατη συζήτηση γύρω από τα καύσιμα να επικεντρώνεται στην αβεβαιότητα των τιμών μετά τον πόλεμο στο Ιράν και στην δυσκολία πολλών να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ τους, ωστόσο οι ειδικοί επισημαίνουν ότι και το συνεχές φουλάρισμα μπορεί να κρύβει τους δικούς του κινδύνους.

Ο ανεφοδιασμός του αυτοκινήτου είναι μια διαδικασία που για τους περισσότερους οδηγούς γίνεται σχεδόν μηχανικά, ειδικά όταν επαναλαμβάνεται αρκετές φορές μέσα στον μήνα για τις καθημερινές μας διαδρομές και υποχρεώσεις.

Ωστόσο, η διαδικασία του ανεφοδιασμού μπορεί να κρύβει αρκετές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά, τόσο για την ασφάλεια όσο και για την καλή λειτουργία του οχήματος.

Μία από τις πιο συνηθισμένες πρακτικές που δεν είναι τόσο αθώα όσο φαίνεται είναι το πλήρες γέμισμα του ρεζερβουάρ, με πολλούς μηχανικούς να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου σε όσους επιλέγουν να φουλάρουν με καύσιμο κάθε φορά που επισκέπτονται το πρατήριο.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τους ειδικούς, η υπερπλήρωση του ρεζερβουάρ αποτελεί ένα από τα πιο συχνά και σοβαρά λάθη που κάνουν πολλοί οδηγοί, είτε το κάνουν για να αποφύγουν μια σύντομη επόμενη επίσκεψη στο πρατήριο, είτε επειδή θέλουν να εκμεταλλευτούν μια χαμηλή τιμή καυσίμου που βρήκαν.

Πρώτος και σημαντικότερος κίνδυνος, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι η υπερχείλιση, αφού όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει πέρα από το όριο που προβλέπει ο κατασκευαστής, το καύσιμο μπορεί να διαρρεύσει, αυξάνοντας τον κίνδυνο ανάφλεξης, ειδικά σε ζεστές επιφάνειες.

Παράλληλα, η επαφή του καυσίμου με το αμάξωμα μπορεί να προκαλέσει φθορές στη βαφή, υποβαθμίζοντας το αισθητικό αποτύπωμα του οχήματος και οδηγώντας ενδεχομένως σε περιττά έξοδα για επισκευές.

Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα καύσιμα διαστέλλονται με τη θερμότητα. Όταν το ρεζερβουάρ είναι γεμάτο μέχρι πάνω, δεν υπάρχει ο απαραίτητος «χώρος» για αυτή τη διαστολή, κάτι που μπορεί να δημιουργήσει πίεση στο σύστημα και να οδηγήσει σε διαρροές ή φθορές σε εξαρτήματα.

Ένας ακόμα παράγοντας που συχνά παραβλέπεται είναι το συνολικό βάρος του οχήματος, το οποίο αυξάνεται σημαντικά. Ένα γεμάτο ρεζερβουάρ σημαίνει περισσότερα κιλά για το όχημα, κάτι που επηρεάζει έστω και ελαφρώς την κατανάλωση καυσίμου.

Φυσικά, η διαφορά δεν γίνεται άμεσα αντιληπτή σε μια απλή διαδρομή, ωστόσο σε βάθος χρόνου, και ιδιαίτερα για όσους τείνουν να διατηρούν πάντα γεμάτο ρεζερβουάρ, το όχημά τους ουσιαστικά λειτουργεί συνέχεια με υψηλότερη κατανάλωση από ό,τι απαιτείται.

Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι τόσο η βενζίνη και το diesel, αν και ανθεκτικά ως καύσιμα, δεν διατηρούνται φυσικά αναλλοίωτα για πάντα. Σε περίπτωση που το καύσιμο παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα στο ρεζερβουάρ – κάτι πιο πιθανό όταν αυτό είναι συνεχώς γεμάτο – μπορεί να αλλοιωθεί λόγω θερμοκρασίας, υγρασίας και οξυγόνου.

Αυτό ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργία του κινητήρα, προκαλώντας δυσκολία στην εκκίνηση, μειωμένη απόδοση ή ακόμη και φθορές σε κρίσιμα εξαρτήματα, όπως τα μπεκ και την αντλία καυσίμου.

Τέλος, υπάρχει και το πρακτικό του πράγματος, αφού αν συνεχίζουμε το γέμισμα μετά το «κλικ» της αντλίας, ουσιαστικά αυξάνεται η πιθανότητα να χυθεί καύσιμο, κάτι που δεν είναι μόνο επικίνδυνο σε περίπτωση σπινθήρα αλλά και αχρείαστη σπατάλη χρημάτων.

