Λεμεσός: Με κατσαβίδι, κλοπιμαία και δύο διαβατήρια συνελήφθη 40χρονος - Φέρεται να «χτύπησε» πέντε σπίτια

Ο 40χρονος φέρεται να συνδέεται με διαρρήξεις και απόπειρες διαρρήξεων σε Μέσα Γειτονιά, Γερμασόγεια και Λινόπετρα

Στη σύλληψη άντρα ηλικίας 40 ετών, προχώρησε την Τετάρτη η Αστυνομία, σχετικά με διερευνώμενες υποθέσεις διαρρήξεων κατοικιών, που διαπράχθηκαν τις τελευταίες μέρες, στην επαρχία Λεμεσού. Ο 40χρονος τέθηκε υπό κράτηση, με το ΤΑΕ Λεμεσού να συνεχίζει τις εξετάσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο 40χρονος εντοπίστηκε το μεσημέρι σήμερα και υποβλήθηκε σε έλεγχο από μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού, τα οποία διενεργούσαν εξετάσεις στην περιοχή Λινόπετρας, στη Λεμεσό, όπου νωρίτερα το μεσημέρι διαπράχθηκαν δύο διαρρήξεις κατοικιών.

Στην κατοχή του 40χρονου εντοπίστηκε ένα κατσαβίδι, ενώ σε τσάντα που αυτός έφερε, εντοπίστηκε αριθμός κοσμημάτων και αρωμάτων, τα οποία στη συνέχεια αναγνωρίστηκαν ως περιουσία που είχε κλαπεί από τη μία κατοικία που είχε διαρρηχθεί.

Σημειώνεται ότι τα μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη του 40χρονου υπόπτου για αυτόφωρο αδίκημα, ενώ ακολούθως, στη βάση στοιχείων που προέκυψαν, εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψής του, σε σχέση με πέντε συνολικά υποθέσεις διαρρήξεων κατοικιών.

Συγκεκριμένα, εναντίον του 40χρονου διερευνώνται δύο υποθέσεις διάρρηξης κατοικίας και κλοπής, που διαπράχθηκαν στις 14 Μαΐου στην περιοχή Μέσα Γειτονιάς και σήμερα 20 Μαΐου, στη Λινόπετρα, δύο υποθέσεις απόπειρας διάρρηξης κατοικιών, που διαπράχθηκαν στις 14 και στις 15 Μαΐου, στην περιοχή Μέσα Γειτονιάς και στη Γερμασόγεια αντίστοιχα, καθώς και μία υπόθεση διάρρηξης κατοικίας με σκοπό την κλοπή, που διαπράχθηκε σήμερα 20 Μαΐου, στην περιοχή Λινόπετρας.

Εναντίον του 40χρονου διερευνάται και υπόθεση πλαστοπροσωπίας και κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, αφού στην κατοχή του εντοπίστηκαν δύο διαβατήρια, τα οποία φέρουν τη φωτογραφία του, ωστόσο φέρουν διαφορετικά στοιχεία δικαιούχου.

