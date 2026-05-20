Αποφασισμένοι να μπλοκάρουν τις θανατώσεις δηλώνουν κτηνοτρόφοι - Τι αποφάσισε ο σύνδεσμος «Φωνή Κτηνοτρόφων»

Σε δυναμικές ενέργειες για να αποτρέψουν τις προγραμματισμένες θανατώσεις και δειγματοληψίες ζώων προχωρούν οι κτηνοτρόφοι, μετά τη συνέλευση του συνδέσμου «Φωνή Κτηνοτρόφων», κατά την οποία λήφθηκαν ομόφωνα αποφάσεις για την επόμενη ημέρα των κινητοποιήσεων.

Ο πρόεδρος του συνδέσμου, Νεόφυτος Νεοφύτου, δήλωσε πως οι κτηνοτρόφοι αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε μαζικές κινητοποιήσεις, αποκλεισμούς δρόμων ή ενέργειες που να σχετίζονται με τις επικείμενες εκλογές, ξεκαθαρίζοντας ότι οι δράσεις τους θα επικεντρωθούν αποκλειστικά στην προστασία των ζώων και των περιουσιών τους.

Όπως ανέφερε, «ο κόσμος είναι αγανακτισμένος» και γι’ αυτό αποφασίστηκε συλλογικά να παρεμποδιστεί οποιαδήποτε διαδικασία θανάτωσης ή δειγματοληψίας προγραμματίζεται τις επόμενες ημέρες.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην κοινότητα Πάχνας, όπου, σύμφωνα με τον κ. Νεοφύτου, ο οποιος απαντούσε σε σχετική ερώτηση, αναμένεται την Πέμπτη, να συγκεντρωθούν κτηνοτρόφοι από διάφορες περιοχές, προκειμένου να αποτρέψουν τη θανάτωση ζώων και να ζητήσουν επανεξέταση και δεύτερη δειγματοληψία.

Ο πρόεδρος του συνδέσμου «Φωνή Κτηνοτρόφων» σημείωσε ακόμη ότι, παρά τις ανησυχίες για πιθανές συλλήψεις από την Αστυνομία, μετά και τα πρόσφατα περιστατικά κατά τη διάρκεια δειγματοληψιών σε φάρμα της επαρχίας Λευκωσία, οι κτηνοτρόφοι εμφανίζονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις αντιδράσεις τους.

«Μπροστά στη θανάτωση του βιός κάποιου ανθρώπου, η σύλληψη είναι το μικρότερο που μπορεί να πάθει», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι παραγωγοί είναι έτοιμοι να λάβουν μέτρα για την προστασία των ζώων και των περιουσιών τους.

Σε ερώτηση για το κατά πόσον έχουν ενημερωθεί και άλλοι κτηνοτρόφοι σε άλλες επαρχίες για επικείμενες θανατώσεις, ο κ. Νεοφύτου απάντησε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σχετική ενημέρωση, ωστόσο, όπως είπε, «υπάρχουν πυρήνες σε όλες τις επαρχίες και η ενημέρωση γίνεται άμεσα μέσω τηλεφώνων».