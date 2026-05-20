Α. Ονησιφόρου: «Στόχος μας είναι η αναβάθμιση όλων των δρόμων της Πάφου μέχρι το τέλος του χρόνου»

Με στόχο τη συνολική αναβάθμιση του οδικού δικτύου της Πάφου, ξεκινούν απόψε οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στον δρόμο που εκτείνεται από τον κυκλικό κόμβο του Νοσοκομείου Πάφου μέχρι το μικρό εκκλησάκι στην είσοδο του Αναβαργού. Πρόκειται για το δεύτερο μεγάλο έργο οδοποιίας που ολοκληρώνεται στην πόλη το τελευταίο διάστημα, μετά τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο τμήμα από τα φώτα του Βιοφώς μέχρι την περιοχή των Πετριδιών, πλησίον του ΟΠΑΠ. Ο Δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, ανέφερε πως ο στόχος του Δήμου και του Δημοτικού Συμβουλίου παραμένει ξεκάθαρος, δίνοντας έμφαση στην ολοκλήρωση εκτεταμένων παρεμβάσεων σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο της πόλης μέχρι το τέλος του έτους. «Στόχος του Δήμου και του Δημοτικού Συμβουλίου είναι να προχωρήσουμε, με συνέπεια και καθημερινή δουλειά, στην αναβάθμιση όλων των δρόμων μέσα στην Πάφο μέχρι το τέλος του χρόνου», δήλωσε χαρακτηριστικά. Όπως επεσήμανε, η αναβάθμιση των δρόμων δεν αφορά μόνο την αισθητική εικόνα της πόλης, αλλά συνδέεται άμεσα με την οδική ασφάλεια, τη λειτουργικότητα των υποδομών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών. Ο Δήμος συνεχίζει, όπως αναφέρεται, την υλοποίηση έργων υποδομής με στόχο τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών και τη βελτίωση των δημόσιων χώρων σε όλες τις περιοχές της Πάφου.