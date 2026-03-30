Δώδεκα νέα μοντέλα από τη Renault στο πλαίσιο του νέου στρατηγικού της πλάνου

Η Renault ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της, παρουσιάζοντας το στρατηγικό πλάνο futuREady, το οποίο χαράσσει την πορεία της μέχρι το 2030. Με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, η γαλλική μάρκα επενδύει σε νέα προϊόντα, στην επιτάχυνση της ηλεκτροκίνησης και στη διεύρυνση της δραστηριότητάς της εκτός Ευρώπης. Κεντρικός άξονας της στρατηγικής είναι η ενίσχυση της θέσης της Renault στην ευρωπαϊκή αγορά, όπου η εταιρεία σχεδιάζει να λανσάρει συνολικά 12 νέα μοντέλα μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Η έμφαση δίνεται κυρίως στις μικρότερες κατηγορίες Α και Β, όπου η μάρκα διαθέτει ισχυρή παράδοση, αλλά και στις μεγαλύτερες κατηγορίες C και D, στις οποίες επιδιώκει να αυξήσει το μερίδιό της μέσω νέων ηλεκτρικών και υβριδικών προτάσεων.

Παράλληλα, η ηλεκτροκίνηση αποτελεί βασικό πυλώνα της ανάπτυξης. Η Renault συνεχίζει να επενδύει τόσο σε υβριδικές τεχνολογίες όσο και σε αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, υιοθετώντας μια πολυδιάστατη προσέγγιση που ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες των αγορών. Το σύστημα full hybrid E-Tech θα παραμείνει ενεργό και μετά το 2030, λειτουργώντας ως μεταβατικό στάδιο για τους οδηγούς που δεν είναι ακόμη έτοιμοι να περάσουν στην πλήρη ηλεκτροκίνηση. Την ίδια στιγμή, η νέα γενιά ηλεκτρικών οχημάτων της Renault θα βασίζεται στην πλατφόρμα RGEV medium 2.0, η οποία υπόσχεται αυξημένη αυτονομία, υψηλή αποδοτικότητα και δυνατότητα υπερταχείας φόρτισης χάρη στην αρχιτεκτονική 800V. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, τα μελλοντικά μοντέλα θα μπορούν να προσφέρουν αυτονομία έως και 750 χιλιόμετρα, ενώ θα υπάρχουν και εκδόσεις με range extender που θα φτάνουν συνολικά έως και τα 1.400 χιλιόμετρα.

Σημαντική είναι και η εξέλιξη στον τομέα των επαγγελματικών οχημάτων, όπου η Renault προχωρά στην ανάπτυξη νέων ηλεκτρικών van με προηγμένη ψηφιακή αρχιτεκτονική, ενσωματώνοντας την έννοια του software-defined vehicle. Παράλληλα, η εταιρεία επενδύει και στην εμπειρία των επιβατών, με το concept R-Space Lab να παρουσιάζει μια νέα φιλοσοφία εσωτερικού, με έμφαση στην ευελιξία, τη συνδεσιμότητα και την άνεση.

Οι στόχοι της Renault για το 2030 είναι ιδιαίτερα φιλόδοξοι. Η εταιρεία επιδιώκει να ξεπεράσει τις 2 εκατομμύρια πωλήσεις ετησίως, με το 50% αυτών να προέρχεται από αγορές εκτός Ευρώπης. Παράλληλα, στοχεύει σε πλήρη εξηλεκτρισμό των πωλήσεών της στην Ευρώπη και σε ποσοστό 50% διεθνώς. Συνολικά, το futuREady αποτυπώνει μια σαφή στρατηγική που συνδυάζει ανάπτυξη, τεχνολογία και προσαρμοστικότητα. Η Renault δείχνει αποφασισμένη να διατηρήσει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στη νέα εποχή της αυτοκίνησης, επενδύοντας σε λύσεις που ανταποκρίνονται τόσο στις περιβαλλοντικές προκλήσεις όσο και στις ανάγκες των σύγχρονων οδηγών.