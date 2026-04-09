Το λάθος με τα κλειδιά που κάνουμε όλοι όταν μπαίνουμε στο σπίτι - Πού πρέπει να τα βάζουμε σύμφωνα με τους ειδικούς

Τα ποσοστά κλοπών, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και στην Ελλάδα, έχουν αυξηθεί αισθητά το τελευταίο διάστημα, με τους οδηγούς να καλούνται να είναι πιο προσεκτικοί από ποτέ.

Σήμερα, οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων καλούνται να προσαρμοστούν στα δεδομένα που διαμορφώνονται, καθώς οι κλοπές οχημάτων δεν αποτελούν πλέον μεμονωμένα ή σπάνια περιστατικά, αλλά εξελίσσονται σε ένα ολοένα και συχνότερο φαινόμενο στους δρόμους.

Σε αυτό το περιβάλλον, ακόμη μερικές απλές καθημερινές συνήθειες που κάνουμε ασυνείδητα μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα επικίνδυνες. Μία από αυτές αφορά τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα κλειδιά του αυτοκινήτου μας όταν επιστρέφουμε στο σπίτι.

Οι περισσότεροι οδηγοί έχουν την τάση να αφήνουν τα κλειδιά σε ένα σταθερό σημείο κοντά στην είσοδο, ώστε να τα βρίσκουν εύκολα την επόμενη φορά που θα χρειαστούν το όχημα. Ωστόσο, αυτή η πρακτική, όσο βολική κι αν φαίνεται, μπορεί να δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους.

Και αυτό γιατί τα σύγχρονα κλειδιά αυτοκινήτου δεν αποτελούν πλέον απλώς μηχανικά εργαλεία, αλλά ηλεκτρονικές συσκευές που εκπέμπουν άλλα και δέχονται σήματα.

Σε αντίθεση με το παρελθόν, μέσω της τεχνολογίας Keyless Entry, το όχημα μπορεί να ξεκλειδώσει και να εκκινήσει χωρίς φυσική επαφή με το κλειδί, κάτι που διευκολύνει την καθημερινότητα, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει «παράθυρακια» για τους επιτήδειους.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τους ειδικούς, ο μεγαλύτερος κίνδυνος εντοπίζεται κυρίως όταν τα κλειδιά βρίσκονται κοντά στην πόρτα του σπιτιού.

Σε αυτή την περίπτωση, η απόσταση που χωρίζει το σήμα από το εξωτερικό περιβάλλον είναι ελάχιστη, γεγονός που επιτρέπει σε επίδοξους κλέφτες να το υποκλέψουν χωρίς καν να εισέλθουν στο σπίτι.

Πιο συγκεκριμένα, με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού, οι δράστες μπορούν να «πιάσουν» και να αναμεταδώσουν το σήμα του κλειδιού προς το αυτοκίνητο. Έτσι, το όχημα «νομίζει» ότι το κλειδί βρίσκεται δίπλα του και ξεκλειδώνει κανονικά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Η επικρατέστερη μέθοδος απομακρυσμένης κλοπής οχημάτων βασίζεται σε αυτό το τύπου χακάρισμα του συστήματος ασφαλείας. Πιο συγκεκριμένα, δύο δράστες πλησιάζουν στο σπίτι του οχήματος που έχουν θέσει ως στόχο, με τον πρώτο να πλησιάζει την κατοικία για να υποκλέψει το ασύρματο σήμα του κλειδιού από το εσωτερικό.

Ταυτόχρονα, ο συνεργός του στέκεται δίπλα στο αυτοκίνητο και λαμβάνει το ενισχυμένο σήμα, αναγκάζοντας το όχημα να ξεκλειδώσει και να ενεργοποιηθεί σαν να βρισκόταν ο ιδιοκτήτης του επί τόπου.

Παράλληλα, υπάρχει και η μέθοδος παρεμβολής στο σύστημα CAN bus, κατά την οποία οι δράστες παρεμβαίνουν απευθείας στο ηλεκτρονικό σύστημα του οχήματος για να δώσουν εντολές ξεκλειδώματος.

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να θυμόμαστε, πως πέρα από την ηλεκτρονική υποκλοπή, υπάρχει πάντα και ο κίνδυνος της παραδοσιακής, φυσικής κλοπής. Αν οι δράστες γνωρίζουν ή υποψιάζονται ότι τα κλειδιά βρίσκονται σε συγκεκριμένο, εύκολα προσβάσιμο σημείο κοντά στην είσοδο, δεν αποκλείεται να επιχειρήσουν ακόμη και διάρρηξη για να τα αποκτήσουν.

Για την αποφυγή τέτοιων περιστατικών, οι ειδικοί προτείνουν μερικές απλές αλλά αποτελεσματικές λύσεις. Η βασικότερη είναι να μην αφήνουμε ποτέ τα κλειδιά κοντά σε πόρτες ή παράθυρα, αλλά σε πιο ασφαλή σημεία μέσα στο σπίτι.

Παράλληλα, ιδιαίτερα χρήσιμη είναι η χρήση ειδικών θηκών τύπου Faraday, οι οποίες μπλοκάρουν το σήμα του κλειδιού και αποτρέπουν την υποκλοπή του. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί επίσης να απενεργοποιηθεί προσωρινά η ασύρματη λειτουργία του κλειδιού, εφόσον το υποστηρίζει ο κατασκευαστής.

carandmotor.gr