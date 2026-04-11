Το αυτόματο ή το χειροκίνητο κιβώτιο «καίει» περισσότερη βενζίνη - Η απάντηση των ειδικών

Απάντηση στο διαχρονικό debate για το αν ένα αυτόματο κιβώτιο καίει περισσότερο ή λιγότερο καύσιμο από ένα μηχανικό κιβώτιο έρχονται να δώσουν οι ειδικοί.

Το κιβώτιο ταχυτήτων μεσολαβεί για τη μεταφορά του έργου που παράγει ο κινητήρας στους κινητήριους τροχούς, ενώ τα τελευταία χρόνια το αυτόματο σασμάν κερδίζει ολοένα και περισσότερη δημοφιλία, καθώς είναι πιο βολικό για χρήση μέσα στην πόλη.

Ωστόσο υπάρχουν και εκείνοι που δεν αλλάζουν με τίποτα το χειροκίνητο σασμάν, ενώ θεωρείται ότι ένας έμπειρος οδηγός μπορεί να εξοικονομήσει καύσιμο χρησιμοποιώντας το σωστά. Ποιο όμως από τα δύο συμβάλλει πραγματικά στην εξοικονόμηση καυσίμου;

Σύμφωνα με τον μηχανικό Alex Revin, κάθε τύπος κιβωτίου αυτοκινήτου έχει τα δικά του υπέρ και κατά και αυτό ισχύει φυσικά και στον τομέα της κατανάλωσης καυσίμου που παρουσιάζει ένας κινητήρας εσωτερικής καύσης. Τις προηγούμενες δεκαετίες, στο ερώτημα ποιο από τα δύο κιβώτια ήταν και το πιο ενεργοβόρο, η απάντηση ήταν ξεκάθαρη: το αυτόματο κιβώτιο.

Ο λόγος που ένα αυτοκίνητο με αυτόματο κιβώτιο παρουσίαζε αυξημένη κατανάλωση και μάλιστα σημαντική σε σχέση με ίδιο μοντέλο με χειροκίνητο κιβώτιο ήταν οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνταν.

Μέχρι και πριν από δυόμιση περίπου δεκαετίες τα αυτόματα κιβώτια που έφεραν στην συντριπτική τους πλειοψηφία τα αυτοκίνητα χρησιμοποιούσαν υδραυλικό μετατροπέα ροπής (τύπος υδραυλικού συμπλέκτη).

Τα σύγχρονα αυτόματα κιβώτια με υδραυλικό μετατροπέα ροπής έχουν μειώσει σημαντικά την ψαλίδα στην κατανάλωση καυσίμου σε σχέση με τα χειροκίνητα, ενώ ακόμη πιο δύσκολα στο χειροκίνητο κιβώτιο που θεωρείται ο παραδοσιακός «πρωταθλητής οικονομίας» βάζουν εδώ και πολλά χρόνια τα αυτόματα κιβώτια διπλού συμπλέκτη και τα CVT κιβώτια -κιβώτιο συνεχώς μεταβαλλόμενων σχέσεων.

Οι παραπάνω τύποι αυτόματου κιβωτίου πετυχαίνουν περαιτέρω κλείσιμο στην ψαλίδα της οικονομίας όχι μόνο λόγω των επιλογών σε τεχνικό επίπεδο αλλά χάρη και στο προηγμένο λογισμικό διαχείρισης που φέρουν για τη λειτουργία τους, το οποίο μπορεί πλέον να τα «χειρίζεται» όπως ένας πεπειραμένος οδηγός χρησιμοποιεί το μηχανικό κιβώτιο «κυνηγώντας» την οικονομία.

Στη στάνταρ ρύθμιση για τη λειτουργία τους ή στο πρόγραμμα οδήγησης Eco που φέρει πλέον η πλειοψηφία των αυτοκινήτων, τα σύγχρονα αυτόματα κιβώτια, εκτός ίσως από εκείνα που φέρουν υδραυλικό μετατροπέα, τα καταφέρνουν καλύτερα από τον μέσο οδηγό με χειροκίνητο κιβώτιο. Ο λόγος βρίσκεται στο γεγονός ότι τα αυτόματα κιβώτια εκτελούν τις αλλαγές σχέσεων πάντα με την ίδια συχνότητα και συνέπεια σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορεί να πετύχει ο άνθρωπος.

Ωστόσο, με έναν πεπειραμένο οδηγό στο τιμόνι, το χειροκίνητο κιβώτιο εξακολουθεί να συμβάλλει περισσότερο στην οικονομία καυσίμου από ό,τι το αυτόματο, ενώ είναι το μόνο που δεν καταναλώνει ισχύ από τον κινητήρα εσωτερικής καύσης για τη λειτουργία του.

Η σημασία του αριθμού ταχυτήτων στο κιβώτιο

Για να λειτουργεί ο κινητήρας όσο το δυνατόν πιο οικονομικά, θα πρέπει καθ’ όλη τη διάρκεια της επιτάχυνσης ή της επιβράδυνσης, αλλά και της σταθερής πορείας, οι στροφές και το φορτίο να καθορίζονται αποκλειστικά από τις ανάγκες του κινητήρα.

Όμως κανένα κιβώτιο –εκτός από το CVT– δεν μπορεί να εξασφαλίσει τέλεια αντιστοίχιση. Τα αυτόματα και χειροκίνητα κιβώτια διαθέτουν συγκεκριμένο, περιορισμένο αριθμό σχέσεων.

Στην πράξη, όσο περισσότερες είναι οι σχέσεις, τόσο μεγαλύτερη είναι και η εξοικονόμηση καυσίμου. Ωστόσο, τα χειροκίνητα σπάνια ξεπερνούν τις 6 σχέσεις, ενώ στα αυτόματα μπορεί να είναι από 4 έως και 10. Αυτό σημαίνει ότι τα παλιά αυτόματα κιβώτια με 4 σχέσεις ήταν σίγουρα λιγότερο αποδοτικά σε σύγκριση με σύγχρονα μηχανικά κιβώτια 6 σχέσεων.

Πηγή: car and motor