Live: Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ έχει υποστεί σοβαρά τραύματα και παραμορφώθηκε το πρόσωπό του, αναφέρουν ιρανικές πηγές - Το απόγευμα οι συνομιλίες

Με αφετηρία διαφορετικές προσδοκίες και επιδιώξεις ΗΠΑ και Ιράν προσέρχονται σήμερα Μεγάλο Σάββατο (11/4) στις συνομιλίες στο Πακιστάν από την πορεία των οποίων θα κριθεί αν θα επιβιώσει η εκεχειρία η αν τα όπλα θα πάρουν πάλι τον πρώτο λόγο στη Μέση Ανατολή.

Το στίγμα του τι περιμένει η αμερικανική πλευρά δόθηκε από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος είπε διαβεβαίωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ «θα είναι ανοικτά σύντομα» με ή χωρίς την έγκριση του Ιράν.

Ο ίδιος τόνισε ακόμη ότι πρωταρχικό ζήτημα για τις ΗΠΑ είναι η Τεχεράνη να μην έχει πυρηνικά αποκάλυψε ότι δεν υπάρχει σχέδιο Β.

Η Τεχεράνη με τη σειρά της βάζει προϋποθέσεις για την διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων τον τερματισμό της ισραηλινής επιχείρησης στο Λίβανο και την άρση των κυρώσεων.

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, εφόσον η Ουάσιγκτον αποδεχτεί τις «προϋποθέσεις» της Τεχεράνης, την άμεση κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο και την αποδέσμευση των ιρανικών κεφαλαίων στο εξωτερικό, οι διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου.

Τα δεδομένα αυτά ρίχνουν βαριά τη σκιά τους στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και το μόνο σίγουρο είναι ότι κανείς δεν μπορεί να προκαταλάβει την κατάληξή τους.

Στο μεταξύ Ισραήλ και Λίβανος ετοιμάζονται για συνομιλίες στις ΗΠΑ με το Τελ Αβίβ να ξεκαθαρίζει ότι δεν συνομιλεί με τη Χεζμπολάχ η οποία συνεχίζει το μπαράζ επιθέσεων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ, protothema.gr, in.gr, ΚΥΠΕ, ertnews.gr, cnn.gr

Όλες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό