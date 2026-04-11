Χρίστος Κληρίδης: Έφοδος Αστυνομίας στο σπίτι του Νίκου Κληρίδη για την υπόθεση «Σάντυ» - Έγιναν κατασχέσεις

Ένταλμα έρευνας στο σπίτι του Νίκου Κληρίδη φαίνεται να εξέδωσε η Αστυνομία, η οποία φέρεται να μετέβη στο σπίτι του γνωστού δικηγόρου ο οποίος παρουσιάζεται ως ο δικηγόρος της λεγόμενης «Σάντη» για την οποία κάνει αναφορές στους ισχυρισμούς του ο Μακάριος Δρουσιώτης.

Σύμφωνα με δήλωση του Χρίστου Κληρίδη στον ιστότοπο Sigmalive, το ένταλμα έρευνας εκδόθηκε στη 1:00 τα ξημερώματα, με τον δικηγόρο να κάνει λόγο για εκφοβισμό και σκοπιμότητα αναφορικά με την ημερομηνία που εκδόθηκε. Ο ίδιος αναφέρει ότι έγινε «παράνομη» κατάσχεση του κινητού του Νίκου Κληρίδη από τις Αρχές.

Αυτούσια η δήλωση του Χρίστου Κληρίδη:

Ειδοποιήθηκα πριν από μία ώρα από τον συνάδελφο Νίκο Κληρίδη ότι κλιμάκιο της Αστυνομίας επενέβη στην οικία του με ένταλμα έρευνας για τη γνωστή υπόθεση «Σάντυ».

Πληροφορήθηκα ότι το ένταλμα εκδόθηκε τις πρωινές ώρες, στη 01:00, από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Σκόπιμα Μεγάλο Σάββατο, κατά τη γνώμη μου, με στόχο να μην υπάρχει η ευχέρεια προσβολής του εν λόγω εντάλματος με αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο. Συμπίπτει δε με τις εορτές του Πάσχα, κατά τις οποίες τα δικαστήρια παραμένουν κλειστά για εξασφάλιση αντιγράφου της αίτησης και των ενόρκων δηλώσεων μέχρι την προσεχή Τρίτη, ενώ η Κυβέρνηση προειδοποίησε ότι δύο άτομα θα μείνουν εκτεθειμένα, υπονοώντας τον κ. Νίκο Κληρίδη και τον κ. Δρουσιώτη.

Προφανώς είχαν στόχο να το πράξουν προ πολλού, αλλά επέλεξαν αυτή τη διαδικασία.

Πρόκειται για πρωτοφανή παραβίαση του δικηγορικού απορρήτου και βασίζεται σε ψευδή ένορκη δήλωση, με στόχο τον εκφοβισμό. Πέραν από την κατοικία και το όχημα του κ. Νίκου Κληρίδη, κατασχέθηκε παράνομα και το κινητό του τηλέφωνο. Αυτή τη στιγμή τον οδηγούν στο δικηγορικό του γραφείο για περαιτέρω παράνομες ενέργειες και κατάσχεση άλλου ηλεκτρονικού υλικού και συσκευών.

Ο Νίκος Κληρίδης διαμαρτυρήθηκε και υπέγραψε δήλωση ότι υποχρεώθηκε σε συμμόρφωση προς ένα παράνομο και αντισυνταγματικό διάταγμα, το οποίο προσβάλλει το δικηγορικό απόρρητο και το απόρρητο της επικοινωνίας. Ρώτησε αν ακολουθήθηκε η ίδια τακτική για τον Μιχάλη Χριστοδούλου και τη Σάντυ, καθώς και για όλους τους άλλους που αναφέρονται στα ηλεκτρονικά μηνύματα, χωρίς να λάβει οποιαδήποτε απάντηση.

Ως δικηγόρος, καταγγέλλω τη διαδικασία που ακολουθείται, την παράλειψη σκόπιμου διορισμού ποινικών ανακριτών και αμφισβητώ την εγκυρότητα και την ορθότητα των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα ως προς την αποτελεσματικότητά.