Δρ Δημητρίου για πασαλάκια: «Δεν είμαστε στην εποχή που βάζουμε τον καρνάβαλο μέσα στην πόλη» (ηχητικό)

Την άποψη ότι οι ποδηλατικές και άλλες υποδομές βιώσιμης κινητικότητας είναι αναγκαίες για τη Λεμεσό, αλλά ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόστηκαν οι πρόσφατες παρεμβάσεις με τους πλαστικούς πασάλους δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας σύγχρονης πόλης, εξέφρασε ο συγκοινωνιολόγος και αναπληρωτής καθηγητής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου,Δρ Λουκάς Δημητρίου.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» του Πολίτη 107.6 και 97.6, ο κ. Δημητρίου σχολίασε τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η τοποθέτηση των πλαστικών πασάλων στο πλαίσιο των έργων του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), λέγοντας ότι η πόλη πρέπει να προσκαλεί τον πολίτη να τη ζήσει και όχι να θυμίζει εργοτάξιο.

«Δεν περπατάμε, δεν ποδηλατούμε, διότι για να περπατήσουμε και να ποδηλατήσουμε θέλουμε να αισθανόμαστε όμορφα, να μας προσκαλεί η πόλη να περπατήσουμε, να ποδηλατήσουμε, να τη ζήσουμε», ανέφερε. Όπως είπε, «άμα βάζουμε τέτοια πασαλάκια ή τέτοιες εγκαταστάσεις, το πράγμα δεν είναι όμορφο».

Ο Δρ. Δημητρίου σημείωσε ακόμη ότι οι αντιδράσεις που καταγράφηκαν ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενες λέγοντας ότι «μάλλον αντέδρασαν όλοι, ακόμη και εκείνοι που τα τοποθέτησαν», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «όλοι αντιλήφθηκαν ότι δεν είμαστε στην εποχή που βάζουμε έναν καρνάβαλο μέσα σε μια πόλη».

«Οι πόλεις πρέπει να είναι όμορφες, σκιερές, να σε καθοδηγούν στο πώς θα τη ζήσεις. Δεν είναι για πασαλάκια, δεν είναι για πρόχειρες εγκαταστάσεις, δεν είναι για εγκαταστάσεις εργοταξίου μέσα στις πόλεις μας», πρόσθεσε.

Ο υποστήριξε ότι οι αντιδράσεις των πολιτών δεν στρέφονται απαραίτητα εναντίον των ποδηλατοδρόμων ή των λεωφορειολωρίδων, αλλά εναντίον λύσεων που θεωρούνται πρόχειρες ή κακοσχεδιασμένες.«Ο κόσμος, επειδή έχει δει πολλές παρεμβάσεις που δεν ήταν ωραίες, φοβάται», ανέφερε, τονίζοντας ότι το ζητούμενο είναι να δημιουργηθούν καλύτερες υποδομές για όλους τους χρήστες της πόλης.

Έρχονται μονοδρομήσεις

Πέρα από τη συζήτηση για τα πασαλάκια, ο Δρ. Δημητρίου αποκάλυψε ότι βρίσκονται υπό μελέτη ευρύτερες παρεμβάσεις που αναμένεται να αλλάξουν σημαντικά την εικόνα και τη λειτουργία της Λεμεσού τα επόμενα χρόνια. «Αυτό που θα δείτε πολύ σύντομα, μέσα στους επόμενους μήνες, είναι κεντρικοί άξονες, όπως η οδός Ανεξαρτησίας, όπου μελετώνται πράσινες διαδρομές», ανέφερε.

Μάλιστα, προανήγγειλε σημαντικές αλλαγές στο οδικό δίκτυο της πόλης. «Σε λίγο καιρό θα γίνει μια κοσμογονία και οι αλλαγές που έρχονται είναι ανατρεπτικές. Για παράδειγμα θα δείτε μεγάλες μονοδρομήσεις. Αυτό που καμαρώνουμε όταν πηγαίνουμε σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις και βλέπουμε ευρείς μονόδρομους που λειτουργούν πολύ καλύτερα, θα το δούμε και στη Λεμεσό», είπε.

Ακούστε την παρέμβαση τού Δρος Λουκά Δημητρίου στην «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται από τον Πολίτη 107.6 & 97.6: