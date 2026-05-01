Eurovision 2026: Ούτε η Ιρλανδία θα μεταδώσει τον διαγωνισμό

Ισπανία και Σλοβενία έχουν ήδη ανακοινώσει πως δεν θα μεταδώσουν τη φετινή Eurovision.

Ούτε η Ιρλανδία θα μεταδώσει τη Eurovision 2026.

Η Ιρλανδία, από την αρχή, έχει εκφράσει την αντίθεσή της προς τη Eurovision και την EBU για τη συμμετοχή του Ισραήλ, συμμετέχοντας στο μποϊκοτάζ μαζί με άλλες χώρες όπως η Ισπανία και η Σλοβενία.

Αρχικά, Ισπανία, Ιρλανδία, Ολλανδία και Σλοβενία αποσύρθηκαν από την Eurovision 2026, μετά την είδηση ότι το Ισραήλ παραμένει στον διαγωνισμό. Την αρχή έκανε ο ισπανικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTVE, αντιδρώντας άμεσα στην είδηση ότι το Ισραήλ θα συμμετέχει κανονικά, ανακοινώνοντας, ότι η Ισπανία δεν θα συμμετάσχει στην Eurovision 2026, μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU).

Στη συνέχεια, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Ισπανίας επιβεβαίωσε ότι θα αρνηθεί να μεταδώσει τη φετινή Eurovision, στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου μποϊκοτάζ του διαγωνισμού μετά την άδεια συμμετοχής στο Ισραήλ.

Επίσης, η σλοβενική δημόσια τηλεόραση RTV Slovenia επιβεβαιώνει ότι δεν θα μεταδώσει το γεγονός και αντ’ αυτού θα προβάλλει σειρά ταινιών για την Παλαιστίνη. Η διευθύντρια του φορέα, Ksenija Horvat, δήλωσε ότι θα προβληθεί η σειρά «Voices of Palestine», με ντοκιμαντέρ και ταινίες παλαιστινιακής θεματολογίας.

 

Η Ισλανδία και η Ολλανδία μποϊκοτάρουν επίσης, τη Eurovision, αλλά θα μεταδώσουν, από όσα είναι γνωστή έως τώρα, τη Eurovision.

Με πληροφορίες από Jerusalem Post

