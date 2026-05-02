Συνελήφθη ο 46χρονος μοτοσικλετιστής που προκάλεσε ατύχημα στην Αραδίππου - Οδηγούσε μεθυσμένος, υπό την επήρεια ναρκωτικών και χωρίς άδεια

Υπό κράτηση τέθηκε οδηγός μοτοσικλέτας που ενεπλάκη το απόγευμα της Παρασκευής σε τροχαίο στην Αραδίππου αφού φέρεται, σύμφωνα με την Αστυνομία, να οδηγούσε χωρίς άδεια οδήγησης και να ήταν θετικός σε αλκοτέστ και προκαταρκτικό ναρκοτέστ ενώ η μοτοσικλέτα δεν είχε πιστοποιητικό καταλληλότητας και είναι δηλωμένη στο ΤΟΜ ως ακινητοποιημένη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας «η τροχαία σύγκρουση συνέβη γύρω στις 5.00 το απόγευμα, στη λεωφόρο Λεμεσού, στην Αραδίππου, όπου ο 46χρονος οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του και φτάνοντας στη φωτοελεγχόμενη διασταύρωση με τη λεωφόρο Μακεδονίας και Νικηφόρου Φωκά, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με το μοτοποδήλατο που οδηγούσε η 45χρονη, στη λεωφόρο Μακεδονίας και Νικηφόρου Φωκά».

Τη σκηνή επισκέφθηκαν για εξετάσεις μέλη της Αστυνομίας, ενώ οι 46χρονος και 45χρονη, οι οποίοι έφεραν προστατευτικό κράνος, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας.

Από τις ιατρικές διαπιστώθηκε ότι, η 45χρονη έφερε τραύματα στο αριστερό χέρι και κρατήθηκε για νοσηλεία, με την κατάσταση της υγείας της να είναι εκτός κινδύνου, ενώ ο 46χρονος έλαβε εξιτήριο αφού δεν φαίνεται να υπέστη οποιοδήποτε σοβαρό τραυματισμό, αναφέρεται.

Προστίθεται ότι στο πλαίσιο διερεύνησης της οδικής σύγκρουσης, «οι δύο οδηγοί υποβλήθηκαν σε έλεγχο οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης, με το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε ο 46χρονος να φέρει ένδειξη 59 μg%ml αντί μέχρι 9 μg%ml που είναι το επιτρεπόμενο όριο, ενώ το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε η 45χρονη έφερε μηδενική ένδειξη».

Την ίδια ώρα, σημειώνεται, «ο 46χρονος εντοπίστηκε θετικός και σε προκαταρκτικό έλεγχο οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών και από αυτόν λήφθηκαν δείγματα για διενέργεια τελικού εργαστηριακού ναρκοτέστ».

Όπως διαπιστώθηκε από τις αστυνομικές εξετάσεις, συνεχίζει η ανακοίνωση, «ο 46χρονος οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του χωρίς να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης και χωρίς να καλύπτεται από πιστοποιητικό ασφάλισης, ενώ η μοτοσικλέτα είναι δηλωμένη στο ΤΟΜ ως ακινητοποιημένη και για αυτή δεν υπάρχει σε ισχύ πιστοποιητικό καταλληλότητας».

Για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων, «εναντίον του 46χρονου εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης, δυνάμει του οποίου αυτός συνελήφθη γύρω στις 23:00 το βράδυ και τέθηκε υπό κράτηση».

Το Τμήμα Τροχαίας Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.