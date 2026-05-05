Eurovision 2026 - Akylas: Οι συμπτώσεις που «μαρτυρούν» ότι μπορεί να φέρει την πρωτιά

Με ομπρέλες θα πάμε την Κυριακή στις κάλπες: Πέφτει από το Σάββατο η θερμοκρασία - Πότε και πού αναμένεται χαλάζι

Μια σειρά από «συμπτώσεις» γύρω από τη συμμετοχή του Akyla στη φετινή Eurovision, τις οποίες ορισμένοι συνδέουν με πιθανή επιτυχία της ελληνικής αποστολής.

Ο Akylas με το τραγούδι «Ferto» έχουν καταφέρει να προκαλέσουν έντονο ενδιαφέρον ενόψει της Eurovision 2026.

Η εμφάνιση του Akyla έχει αφήσει πολύ θετικές εντυπώσεις στους Eurofans, γεγονός που τον τοποθετεί ανάμεσα στα φαβορί του διαγωνισμού και δημιουργεί αισιοδοξία για μια δυνατή πορεία, ακόμη και για την πρώτη θέση.

Την ίδια στιγμή, στα social media και κυρίως στο TikTok έχουν εμφανιστεί διάφορα βίντεο που προσπαθούν να «ερμηνεύσουν» πιθανές συμπτώσεις γύρω από τη συμμετοχή.

Ένα συγκεκριμένο βίντεο μάλιστα, που προβλήθηκε νωρίτερα το πρωί της Δευτέρας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», παρουσιάζει κάποιες συμπτώσεις, που πράγματι μπορεί να δείχνουν ότι ο Akylas θα φέρει την πρωτιά στην Ελλάδα.

Οι συμπτώσεις που «μαρτυρούν» πιθανή νίκη του Akyla 

Σύμφωνα με το βίντεο, η πρώτη «σύμπτωση» που αναφέρεται αφορά τη σειρά εμφάνισης του Akyla στον Α’ Ημιτελικό.

Πιο συγκεκριμένα, ο καλλιτέχνης θα εμφανιστεί τέταρτος στη σειρά, κάτι που όπως σημειώνεται έχει συμβεί και στον εθνικό τελικό, αλλά και στην περίπτωση της Έλενα Παπαρίζου το 2005.

Μια δεύτερη «σύμπτωση» σχετίζεται με το ζώδιό του, καθώς ο Akyla είναι Υδροχόος, όπως και η Έλενα Παπαρίζου.

Τέλος, γίνεται αναφορά και στα χρώματα της ελληνικής σημαίας, με το μπλε και το λευκό να χαρακτηρίζονται από κάποιους ως «τυχεροί» συνδυασμοί που έχουν συνδεθεί με επιτυχίες στον διαγωνισμό.

Πηγή: lifo.gr

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

