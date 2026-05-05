Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

Δυναμική εκκίνηση για τον πυρήνα «55+− Συν Πλην Μαζί» στην Πάφο

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 2 Μαΐου η πρώτη συνάντηση για τη δημιουργία πυρήνα της πρωτοβουλίας «55+− Συν Πλην Μαζί» στην Πάφο, στον χώρο του Mayfair Hotel.

Η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας για ενεργή συμμετοχή και συλλογική δράση. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν πολίτες με διάθεση προσφοράς και δημιουργικότητας, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το όραμα της οργάνωσης και να συμβάλουν σε έναν ουσιαστικό διάλογο για τη μελλοντική ανάπτυξη της πρωτοβουλίας στην πόλη και την ευρύτερη επαρχία Πάφου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ανακοινώθηκε ότι τη θέση της προσωρινής συντονίστριας του πυρήνα Πάφου αναλαμβάνει η Άντρη Αβραάμ. Μαζί με μια ομάδα δράσης από εθελοντές που εξέφρασαν την πρόθεσή τους να στηρίξουν την προσπάθεια, αναμένεται να προχωρήσουν άμεσα στα επόμενα οργανωτικά βήματα.

Οι διοργανωτές εξέφρασαν θερμές ευχαριστίες προς όλους όσοι συμμετείχαν, τονίζοντας ότι η δημιουργία δυνατών κοινοτήτων βασίζεται στη συλλογική παρουσία και ενεργό συμμετοχή των ανθρώπων. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συμβολή της Άντρης Αβραάμ για την προετοιμασία της εκδήλωσης. Η πρωτοβουλία «55+− Συν Πλην Μαζί» φαίνεται να ξεκινά με αισιόδοξα μηνύματα στην Πάφο, θέτοντας τις βάσεις για μια ενεργή και συμπεριληπτική κοινότητα.

«Κάτι όμορφο ξεκίνησε», αναφέρουν οι διοργανωτές, δίνοντας το σύνθημα για τη συνέχεια: μαζί.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα