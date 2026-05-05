Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Χριστοδουλίδης: Καταδικάζει τις επιθέσεις κατά των ΗΑΕ – «Άρρηκτα συνδεδεμένη η ασφάλεια της περιοχής με την Ευρώπη»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Όπως ανέφερε, η Κύπρος στέκεται σταθερά στο πλευρό των ΗΑΕ και των περιφερειακών εταίρων της, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση για αποκλιμάκωση, τον πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας.

Την έντονη καταδίκη του για τις επιθέσεις με πυραύλους και drones κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι καταδικάζει απερίφραστα τις επιθέσεις και εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη του προς τον Mohamed bin Zayed Al Nahyan και τον λαό των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Όπως ανέφερε, η Κύπρος στέκεται σταθερά στο πλευρό των ΗΑΕ και των περιφερειακών εταίρων της, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση για αποκλιμάκωση, τον πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η ασφάλεια της περιοχής είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ασφάλεια της Ευρώπης, στέλνοντας μήνυμα υπέρ της ενίσχυσης της περιφερειακής συνεργασίας και σταθερότητας.

Tags

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΚΥΠΡΟΣΔΙΕΘΝΗdroneΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣdronesΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα