Χριστοδουλίδης: Καταδικάζει τις επιθέσεις κατά των ΗΑΕ – «Άρρηκτα συνδεδεμένη η ασφάλεια της περιοχής με την Ευρώπη»

Την έντονη καταδίκη του για τις επιθέσεις με πυραύλους και drones κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι καταδικάζει απερίφραστα τις επιθέσεις και εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη του προς τον Mohamed bin Zayed Al Nahyan και τον λαό των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Όπως ανέφερε, η Κύπρος στέκεται σταθερά στο πλευρό των ΗΑΕ και των περιφερειακών εταίρων της, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση για αποκλιμάκωση, τον πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η ασφάλεια της περιοχής είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ασφάλεια της Ευρώπης, στέλνοντας μήνυμα υπέρ της ενίσχυσης της περιφερειακής συνεργασίας και σταθερότητας.