Πούλιτζερ 2026: Associated Press και Reuters ξεχωρίζουν με έρευνες σε AI, Τραμπ και Big Tech (φώτος, βίντεο)

Τα βραβεία Πούλιτζερ ανέδειξαν φέτος μια ισχυρή τάση προς τη δημοσιογραφία που εστιάζει στη λογοδοσία και τη χρήση της τεχνολογίας από κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς.

Ξεχώρισαν έρευνες που αποκάλυψαν πρακτικές μαζικής παρακολούθησης, τη διεύρυνση των εξουσιών της κυβέρνησης των ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ και τις επιπτώσεις πολιτικών αποφάσεων σε πολίτες και θεσμούς.

Παράλληλα, η επιτροπή τίμησε ρεπορτάζ που κατέγραψαν με ακρίβεια κρίσιμα γεγονότα της επικαιρότητας, αλλά και έργα που ανέδειξαν κοινωνικά ζητήματα, από την ασφάλιση και τη στέγαση έως την αυξανόμενη επιρροή της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητα.

Διεθνές ρεπορτάζ

Οι Dake Kang, Garance Burke, Byron Tau και Aniruddha Ghosal, μαζί με τη συνεργάτιδα Yael Grauer από το Associated Press, τιμήθηκαν με το βραβείο.

Η επιτροπή ανέφερε ότι πρόκειται για «μια εντυπωσιακή παγκόσμια έρευνα γύρω από προηγμένα εργαλεία μαζικής παρακολούθησης, που αναπτύχθηκαν στη Silicon Valley, εξελίχθηκαν στην Κίνα και εξαπλώθηκαν διεθνώς, πριν επιστρέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες για νέες, απόρρητες χρήσεις από τη Συνοριοφυλακή (US Border Patrol)».

Εθνικό ρεπορτάζ

Οι Ned Parker, Linda So, Peter Eisler και Mike Spector του Reuters τιμήθηκαν για έρευνα που, σύμφωνα με την επιτροπή, «τεκμηρίωσε πώς ο πρόεδρος αξιοποίησε την κρατική μηχανή και την επιρροή των υποστηρικτών του για να διευρύνει τις εξουσίες του και να στραφεί εναντίον των αντιπάλων του».

Τοπικό ρεπορτάζ

Η επιτροπή απένειμε δύο βραβεία στην κατηγορία.

Το πρώτο μοιράστηκαν οι Dave Altimari και Ginny Monk από το The Connecticut Mirror μαζί με τις Sophie Chou και Haru Coryne της ProPublica. Όπως ανέφερε, επρόκειτο για «μια εντυπωσιακή σειρά που αποκάλυψε πώς η ιδιαίτερη νομοθεσία για τις ρυμουλκήσεις στην πολιτεία ευνοούσε εταιρείες που εκμεταλλεύονταν τους πολίτες με υπερβολικές χρεώσεις». Μετά τις αποκαλύψεις, οι αρχές προχώρησαν σε αλλαγές και ενίσχυσαν την προστασία των καταναλωτών.

Το δεύτερο βραβείο απονεμήθηκε στην Chicago Tribune για ρεπορτάζ σχετικά με εκτεταμένες επιχειρήσεις μεταναστευτικού ελέγχου στο Σικάγο. Η επιτροπή σημείωσε ότι το έργο «περιέγραψε με ζωντανό και δυναμικό τρόπο πώς η σχεδόν πολιορκητική παρουσία πρακτόρων της ICE οδήγησε τους κατοίκους της πόλης σε κοινή στάση αντίδρασης».

Ερευνητικό ρεπορτάζ

Οι New York Times τιμήθηκαν για ρεπορτάζ που, όπως ανέφερε η επιτροπή, «αποκάλυψαν σε βάθος πώς ο πρόεδρος Τραμπ κατέρριψε τα όρια που αφορούν τις συγκρούσεις συμφερόντων και αξιοποίησε τις οικονομικές ευκαιρίες της εξουσίας, ενισχύοντας οικονομικά την οικογένεια και τους συμμάχους του».

Επεξηγηματικό ρεπορτάζ

Οι Susie Nelson, Megan Fan Munce και Sara DiNatale από τη San Francisco Chronicle βραβεύθηκαν για τη σειρά «Burned». Η επιτροπή σημείωσε ότι τα άρθρα τους έδειξαν πώς οι ασφαλιστικές εταιρείες, χρησιμοποιώντας αλγορίθμους, «απέτυχαν να στηρίξουν τους κατοίκους της Καλιφόρνια που έχασαν τα σπίτια τους από πυρκαγιές, υποτιμώντας συστηματικά την αξία των περιουσιών τους, απορρίπτοντας αιτήσεις αποζημίωσης και καθιστώντας αδύνατη την ανοικοδόμηση».

Θεματικό ρεπορτάζ (Beat reporting)

Οι Jeff Horwitz και Engen Tham του Reuters τιμήθηκαν για έρευνες που, σύμφωνα με την επιτροπή, αποκάλυψαν «με ευρηματικό και αποκαλυπτικό τρόπο» τη λειτουργία της Meta και την προθυμία της εταιρείας «να εκθέτει χρήστες, ακόμη και παιδιά, σε απάτες και χειραγώγηση μέσω τεχνητής νοημοσύνης».

Δημόσια υπηρεσία

Η Washington Post τιμήθηκε επειδή, όπως ανέφερε η επιτροπή, «διείσδυσε στο πέπλο μυστικότητας γύρω από τη χαοτική αναδιάρθρωση ομοσπονδιακών υπηρεσιών από την κυβέρνηση Τραμπ και κατέγραψε με λεπτομέρεια τις επιπτώσεις στους πολίτες και τη χώρα».

Έκτακτη επικαιρότητα

Η Minnesota Star Tribune βραβεύθηκε για την κάλυψη ένοπλης επίθεσης σε καθολικό σχολείο, όπου δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους και 17 τραυματίστηκαν. Η επιτροπή χαρακτήρισε τη δουλειά της «ισχυρή» και «σημαδεμένη από πληρότητα και ευαισθησία».

Αρθρογραφία (Feature writing)

Ο Aaron Parsley του Texas Monthly τιμήθηκε με το βραβείο. Η επιτροπή έκανε λόγο για «μια εξαιρετική προσωπική μαρτυρία για την επιβίωση και την απώλεια», την οποία έγραψε λίγες ημέρες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες στο κεντρικό Τέξας που κατέστρεψαν το σπίτι της οικογένειάς του και κόστισαν τη ζωή στον ανιψιό του.

Κριτική

Ο Mark Lamster της Dallas Morning News βραβεύθηκε για «την αυστηρή και παθιασμένη αρχιτεκτονική του κριτική, με την οποία, αξιοποιώντας το ύφος και την τεκμηρίωσή του, ενισχύει τις απόψεις του και υπερασπίζεται τα συμφέροντα των κατοίκων της πόλης».

Γνώμη

Ο M. Gessen των New York Times τιμήθηκε για «μια διαφωτιστική συλλογή δοκιμίων βασισμένων σε ρεπορτάζ για την άνοδο αυταρχικών καθεστώτων, που αντλούν από την ιστορία και την προσωπική εμπειρία για να εξετάσουν επίκαιρα ζητήματα καταπίεσης, ταυτότητας και εξορίας».

Εικονογραφημένο ρεπορτάζ και σχολιασμός

Οι Anand RK και Suparna Sharma, μαζί με τη Natalie Obiko Pearson του Bloomberg News, βραβεύθηκαν για το γραφικό έργο «trAPPed». Η επιτροπή το χαρακτήρισε «μια καθηλωτική αφήγηση για έναν νευρολόγο στην Ινδία που έγινε στόχος τηλεφωνικής απάτης, αναδεικνύοντας τις αυξανόμενες προκλήσεις της επιτήρησης και των ψηφιακών απατών».

Φωτογραφία έκτακτης επικαιρότητας

Ο Saher Alghorra, συνεργάτης των New York Times, τιμήθηκε για «μια στοιχειωτική και ευαίσθητη σειρά εικόνων που αποτυπώνουν την καταστροφή και την πείνα στη Γάζα ως αποτέλεσμα του πολέμου με το Ισραήλ».

Καλλιτεχνική φωτογραφία (Feature photography)

Ο Jahi Chikwendiu της Washington Post βραβεύθηκε για «ένα σπαρακτικό και βαθιά συγκινητικό φωτογραφικό δοκίμιο» που καταγράφει μια οικογένεια τη στιγμή της γέννησης του πρώτου παιδιού της, ενώ ο πατέρας πεθαίνει από καρκίνο.

Φωτογραφία του Jahi Chikwendiu, φωτογράφου της Washington Post, που δείχνει τη Shay Martin και τον Tanner Martin μετά τη γέννηση της κόρης τους, Amy Lou. Ο Tanner είχε διαγνωστεί με καρκίνο παχέος εντέρου σταδίου 4 το 2020, σε ηλικία 25 ετών. / Φωτ.: Getty Images

Ηχητική δημοσιογραφία (Audio reporting)

Η ομάδα του podcast «Pablo Torre Finds Out» τιμήθηκε για τη δημοσιογραφική της δουλειά. Η επιτροπή ανέφερε ότι διερεύνησε «πώς οι Los Angeles Clippers φέρεται να παρέκαμψαν το salary cap του NBA, διοχετεύοντας χρήματα σε κορυφαίο παίκτη». Η παραγωγή ανήκει στη Meadowlark Media και διανέμεται μέσω του The Athletic.

Μυθοπλασία (Fiction)

Το μυθιστόρημα «Angel Down» του Daniel Kraus βραβεύθηκε ως «ένα έργο υψηλής τεχνικής δεξιοτεχνίας», που συνδυάζει αλληγορία, μαγικό ρεαλισμό και επιστημονική φαντασία σε μια ενιαία αφήγηση.

Το «Angel Down» του Daniel Kraus, που τιμήθηκε με το βραβείο Πούλιτζερ Μυθοπλασίας

Δράμα (Drama)

Το έργο «Liberation» της Bess Wohl τιμήθηκε για τον τρόπο με τον οποίο εξετάζει «την κληρονομιά των φεμινιστικών ομάδων συνειδητοποίησης της δεκαετίας του 1970, χρησιμοποιώντας την ιστορία της μητέρας της συγγραφέα για να δείξει πώς το κίνημα γεννήθηκε μέσα από τον διάλογο».

Ιστορία (History)

Το βιβλίο «We the People: A History of the U.S. Constitution» της Jill Lepore βραβεύθηκε για «μια ζωντανή και ελκυστική αφήγηση που διερευνά γιατί το Σύνταγμα παραμένει τόσο δύσκολο να τροποποιηθεί, εξετάζοντας και σημαντικές αποτυχημένες προτάσεις αλλαγών που προήλθαν από περιθωριοποιημένες ομάδες».

Βιογραφία (Biography)

Το «Pride and Pleasure: The Schuyler Sisters in an Age of Revolution» της Amanda Vaill τιμήθηκε ως βιογραφία που αφηγείται τη ζωή δύο γυναικών της εποχής της Αμερικανικής Επανάστασης, αξιοποιώντας διαφορετικούς χρονικούς τρόπους για την προσωπική και την ιστορική αφήγηση.

Απομνημονεύματα (Memoir or Autobiography)

Το «Things in Nature Merely Grow» της Yiyun Li βραβεύθηκε για «μια συγκινητική και αποκαλυπτική αφήγηση» της απώλειας των παιδιών της συγγραφέα. Η επιτροπή σημείωσε ότι πρόκειται για «ένα λιτό και ανυποχώρητο έργο αποδοχής, που εστιάζει στα γεγονότα, τη γλώσσα και την επιμονή της ζωής».

Ποίηση (Poetry)

Η συλλογή «Ars Poeticas» της Juliana Spahr τιμήθηκε για τον τρόπο με τον οποίο η ποιήτρια αποτυπώνει την προσωπική της απογοήτευση και εξετάζει τη σχέση της με την τέχνη, την κοινότητα και την πολιτική.

Γενικό μη λογοτεχνικό έργο (General Nonfiction)

Το «There Is No Place for Us: Working and Homeless in America» του Brian Goldstone βραβεύθηκε ως «ένα επίτευγμα δημοσιογραφίας, ανάλυσης και αφήγησης» που εξετάζει τα αίτια της κρίσης στέγασης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μουσική (Music)

Το έργο «Picaflor: A Future Myth» της Gabriela Lena Frank τιμήθηκε ως «συμφωνικό έργο εμπνευσμένο από προσωπικές εμπειρίες με τις πυρκαγιές στην Καλιφόρνια και από μύθους των Άνδεων».

Ειδική διάκριση (Special Citation)

Η δημοσιογράφος Julie K. Brown της Miami Herald έλαβε ειδική μνεία για την έρευνά της το 2017 και 2018 σχετικά με την υπόθεση Jeffrey Epstein. Η σειρά «Perversion of Justice» αποκάλυψε το δίκτυο προστασίας που τον περιέβαλλε και ανέδειξε τις μαρτυρίες των θυμάτων.

Με πληροφορίες από New York Times