Κόμπος: Ουσιαστικές συζητήσεις για στρατηγική συνεργασία με ΗΑΕ

Με ομπρέλες θα πάμε την Κυριακή στις κάλπες: Πέφτει από το Σάββατο η θερμοκρασία - Πότε και πού αναμένεται χαλάζι

O κ. Κόμπος συνόδευσε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη στο Άμπου Ντάμπι για τη συνάντησή του με τον Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχγιάν

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, στα Ηνωμένα Αραβικα Εμιράτα (ΗΑΕ) έγιναν ουσιαστικές συζητήσεις με επίκεντρο τη στρατηγική συνεργασία Κύπρου - ΗΑΕ, τις σχέσεις ΕΕ-ΗΑΕ και τις εξελίξεις στην περιοχή, ανέφερε σε ανάρτησή του στο X, την Πέμπτη, ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κόμπος, ο οποίος συνόδευσε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη στο Άμπου Ντάμπι για τη συνάντησή του με τον Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχγιάν, επεσήμανε πως έγιναν «ουσιαστικές συζητήσεις με επίκεντρο τη στρατηγική συνεργασία Κύπρου - ΗΑΕ, τις σχέσεις ΕΕ-ΗΑΕ και τις εξελίξεις στην περιοχή», προσθέτοντας ότι «η αλληλεγγύη της Κύπρου, απέναντι στις αδιάκριτες και αδικαιολόγητες επιθέσεις εναντίον των ΗΑΕ υπογραμμίστηκε για άλλη μια φορά».

«Η ασφάλεια και η σταθερότητα της περιοχής του Κόλπου είναι αλληλένδετες με την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διπλωματία και ο διάλογος είναι η μόνη βιώσιμη οδός  για την αποκλιμάκωση και τη σταθερότητα», κατέληξε.

