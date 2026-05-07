Τροποποίηση κατηγορητηρίου και νέα αναβολή στην υπόθεση Θανάση Νικολάου

Τον προβληματισμό του από τη στασιμότητα που παρατηρείται στην υπόθεση της ιδιωτικής ποινικής δίωξης της οικογένειας του Θανάση Νικολάου, εναντίον πέντε κατηγορούμενων, εξέφρασε το δικαστήριο, καθώς ούτε σήμερα σημειώθηκε πρόοδος στη διαδικασία. Σε τροποποίηση του κατηγορητηρίου προχωρεί η κατηγορούσα Αρχή, με τη διαδικασία να αναβάλλεται για τις 14 Μαΐου.

Σήμερα είχε οριστεί τυπική διαδικασία εξέτασης των τροποποιήσεων επί του κατηγορητηρίου, αφού κατά την προηγούμενη διαδικασία, όπου απορρίφθηκαν οι προδικαστικές ενστάσεις, η υπεράσπιση είχε κάνει λόγο για πολλαπλότητα σε κάποιες κατηγορίες και μη παράθεση λεπτομερειών επί αδικημάτων.

Ως εκ τούτου, η παρουσία των πέντε κατηγορουμένων, του ιατροδικαστή Πανίκου Σταυριανού, του πρώην Αστυνομικού Διευθυντή Λεμεσού Ανδρέα Ιατρόπουλου, του πρώην υπεύθυνου ΤΑΕ Λεμεσού Νίκου Σοφοκλέους, του πρώην υπεύθυνου Υπαίθρου Χριστάκη Ναθαναήλ και του πρώην υπεύθυνου συμπλέγματος αστυνομικών σταθμών Πλατρών, Χριστάκη Καπηλιώτη, δεν κρίθηκε αναγκαία. Ωστόσο, τη διαδικασία παρακολούθησαν ο κ Σταυριανός και ο κ. Καπηλιώτης.

Η κατηγορούσα Αρχή ανέφερε ότι η τροποποίηση αφορά μόνο μια φράση στην κατηγορία 30, ενώ η υπεράσπιση είπε ότι δεν είναι έτοιμη να τοποθετηθεί αν δεν μελετήσει το αναθεωρημένο κατηγορητήριο, το οποίο ζήτησε να της αποσταλεί.

Το δικαστήριο, από την πλευρά του, υπέδειξε ότι είχε ζητήσει να γίνει προεργασία ώστε η σημερινή να ήταν μια τυπική διαδικασία σε σχέση με το κατηγορητήριο και εξέφρασε ανησυχία καθώς η υπόθεση, που ξεκίνησε τον περασμένο Δεκέμβριο, «δεν προχωρεί», καθώς προβάλλονται διάφορα αιτήματα και ενστάσεις.

Την ίδια ώρα ξεκαθάρισε πως στις 14 Μαΐου, που θα συνεχιστεί η διαδικασία, πρέπει η υπεράσπιση να μπορεί να απαντήσει κατά πόσο φέρει ή όχι ένσταση στο τροποποιημένο κατηγορητήριο και να είναι έτοιμη να αγορεύσει, αν χρειαστεί. Παράλληλα, όπως είπε το δικαστήριο, θα εξεταστούν και οι όποιες προδικαστικές ενστάσεις για «τυπικά και ειδικά ελαττώματα».

Πηγή: ΚΥΠΕ