Ο Όμιλος Emirates ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2025-2026

Ρεκόρ κατέγραψε σε έσοδα ο Όμιλος Emirates, παρά τις σοβαρές διαταραχές και προκλήσεις του τελευταίου μήνα, σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση των οικονομικών της αποτελεσμάτων. Τόσο η αεροπορική εταιρεία όσο και η dnata σημείωσαν νέα ρεκόρ, διατηρώντας την πρώτη θέση παγκοσμίως.

Για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Μαρτίου 2026, ο Όμιλος Emirates πέτυχε επιδόσεις ρεκόρ με κέρδη 24,4 δισ. AED (6,6 δισ. $), αυξημένα κατά 7%, και έσοδα 150,5 δισ. AED (41,0 δισ. $), διατηρώντας ισχυρή λειτουργική κερδοφορία με EBITDA 41,1 δισ. AED (11,2 δισ. $) και ταμειακά διαθέσιμα ύψους 59,6 δισ. AED (16,2 δισ. $).

Η αεροπορική εταιρεία Emirates παρέμεινε στην κορυφή σημειώνοντας νέο ιστορικό υψηλών κερδών 22,8 δισ. AED (6,2 δισ. $), με τα έσοδά της να αυξάνονται στα 130,9 δισ. AED (35,7 δισ. $) και τα ταμειακά της διαθέσιμα να ενισχύονται κατά 10%, φτάνοντας τα 54,9 δισ. AED (15,0 δισ. $).

Παράλληλα, η dnata κατέγραψε δυναμική ανάπτυξη με τα έσοδά της να αυξάνονται κατά 12% στα 23,6 δισ. AED (6,4 δισ. $) και τα κέρδη της να αγγίζουν τα 1,6 δισ. AED (437 εκατ. $), σημειώνοντας άνοδο 2%. Σημείωσε επίσης σημαντική αύξηση των ταμειακών της διαθεσίμων κατά 28%, τα οποία ανήλθαν σε 4,7 δισ. AED (1,3 δισ. $).

Ο Όμιλος ανακοίνωσε μέρισμα ύψους 3,5 δισ. AED (1,0 δισ. δολάρια ΗΠΑ) προς τον ιδιοκτήτη του, την Επενδυτική Εταιρεία του Ντουμπάι (Investment Corporation of Dubai - ICD), ενώ τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 21,0 δισ. AED (5,7 δισ. δολάρια ΗΠΑ), αυξημένα κατά 3%, μετά και από την αύξηση του φορολογικού συντελεστή από 9% σε 15% λόγω της εφαρμογής των κανόνων Pillar Two στα ΗΑΕ.

Η Αυτού Υψηλότητα Σεΐχης Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Emirates Airline και του Ομίλου Emirates, δήλωσε: «Τα εξαιρετικά αυτά αποτελέσματα, παρά τις προκλήσεις του τελευταίου μήνα του έτους, επιβεβαιώνουν τη δύναμη και την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου του Ομίλου Emirates, που βασίζεται στην ασφάλεια, την αριστεία, την καινοτομία, τους ανθρώπους και τις συνεργασίες».

Όπως ανέφερε, για τους πρώτους 11 μήνες του οικονομικού έτους η πορεία ήταν «πολύ θετική», με ισχυρή ζήτηση και «υγιή περιθώρια κέρδους».

«Στις 28 Φεβρουαρίου, η διεθνής αεροπορική κίνηση διακόπηκε από τη στρατιωτική δραστηριότητα στην περιοχή του Κόλπου, επηρεάζοντας και τα ΗΑΕ. Η Emirates και η dnata κινητοποιήθηκαν άμεσα για την προστασία προσωπικού, πελατών και επιχειρησιακής συνέχειας. Η κυβέρνηση του Ντουμπάι εξασφάλισε ασφαλείς αεροδιάδρομους, επιτρέποντας τη σταδιακή αποκατάσταση των επιχειρήσεων στο DXB. Παρότι η επιβατική κίνηση παρέμεινε χαμηλότερη από τα προ κρίσης επίπεδα, οι δραστηριότητες cargo αυξήθηκαν», σημείωσε ο ίδιος.

Η Αυτού Υψηλότητα Σεΐχης Ahmed bin Saeed Al Maktoum, πρόσθεσε πώς «ο Όμιλος Emirates έχει ξεπεράσει κρίσεις στο παρελθόν, πάντα βγαίνοντας πιο δυνατός», εκφράζοντας τις θερμές του ευχαριστίες προς το προσωπικό που απέδειξε έμπρακτα τις αξίες που κάνουν τον Όμιλο Emirates να ξεχωρίζει σε δύσκολες περιόδους.

Εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη του στον Σεΐχη Mohamed bin Rashid Al Maktoum και τους υιούς του, Α.Υ. Σεΐχη Hamdan και Α.Υ. Σεΐχη Maktoum, για τη στήριξή τους και τη διαχείρισή τους στο Ντουμπάι.

Απόδοση του Ομίλου Emirates για το οικονομικό έτος 2025-2026

Κατά τη διάρκεια του έτους 2025-2026, ο Όμιλος Emirates επένδυσε 17,9 δισ. AED (4,9 δισ. δολάρια) σε νέα αεροσκάφη, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και τεχνολογία.

Επιπλέον, το προσωπικό αυξήθηκε κατά 8%, σε 130.919 εργαζομένους, με τους τοπικούς υπαλλήλους να ξεπερνούν τις 4.000, χάρη στα προγράμματα προσέλκυσης και αξιοποίησης τοπικών ταλέντων.

Σχολιάζοντας τις προοπτικές για το 2026-27, η Αυτού Υψηλότητα Σεΐχης Ahmed bin Saeed Al Maktoum δήλωσε: «Αυτή τη στιγμή, οι στρατιωτικές δραστηριότητες μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν βρίσκονται σε παύση βάσει της συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός. Ελπίζουμε σε μια σύντομη και οριστική επίλυση των εχθροπραξιών, καθώς και στην επιστροφή της σταθερότητας στην αγορά. Ταυτόχρονα, όμως, δεν μένουμε με σταυρωμένα τα χέρια.

Όσον αφορά τα καύσιμα, η Emirates είναι πλήρως καλυμμένη μέσω στρατηγικών αντιστάθμισης κινδύνου (hedging) έως το 2028-29. Παράλληλα, έχουμε συνεργαστεί με τους προμηθευτές μας για να διασφαλίσουμε τις απαιτούμενες ποσότητες που θα υποστηρίξουν τις τρέχουσες δραστηριότητές μας και την επιστροφή μας στα επίπεδα προ διαταραχών.

Ο Όμιλος Emirates εισέρχεται στο οικονομικό έτος 2026-27 με πολύ ισχυρά ταμειακά αποθέματα, γεγονός που μας επιτρέπει να προχωρήσουμε τα σχέδια ενίσχυσης της επιχείρησης χωρίς σπασμωδικά μέτρα ελέγχου του κόστους. Το πρόγραμμα παραλαβών και αναβάθμισης των αεροσκαφών μας θα συνεχιστεί με αμείωτο ρυθμό, όπως και οι προγραμματισμένες επενδύσεις μας σε νέες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό. Η Emirates και η dnata παραμένουν προσηλωμένες στην προσφορά κορυφαίων προϊόντων και εμπειριών για τους επιβάτες μας, διαφοροποιώντας τη θέση μας στην παγκόσμια σκηνή, προσελκύοντας τα κορυφαία ταλέντα και προσφέροντας αξία στις κοινωνίες που υπηρετούμε.

Το επιχειρηματικό μοντέλο του Ομίλου Emirates και η θέση του Ντουμπάι στο επίκεντρο του παγκόσμιου εμπορίου και των ταξιδιωτικών ροών παραμένουν αμετάβλητα. Σταθερή μας φιλοδοξία είναι να είμαστε οι καλύτεροι στον κόσμο και να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε αυτόν».

Επιδόσεις της Emirates

Η συνολική χωρητικότητα επιβατών και εμπορευμάτων της Emirates αυξήθηκε κατά 1% σε 60,6 δισ. ATKM. Παράλληλα, η Emirates εγκαινίασε τέσσερις νέους προορισμούς: Ντα Νανγκ, Χανγκζού, Σιέμ Ριπ και Σενζέν, επεκτείνοντας το δίκτυό της σε 152 πόλεις, 80 χώρες, με 32 συνεργασίες κωδικοποίησης και 117 διακρατικές συνεργασίες, προσφέροντας στους επιβάτες απρόσκοπτη πρόσβαση σε πάνω από 1.700 πόλεις εκτός του δικτύου της.

Η Emirates ενίσχυσε τον επιβατικό της στόλο με 15 νέα αεροσκάφη Airbus A350, προσφέροντας στους επιβάτες τις νέες της υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της Premium Οικονομικής Θέσης. Ο στόλος διαθέτει πλέον 19 αεροσκάφη A350, τα οποία πετούν σε 21 προορισμούς. Ο συνολικός αριθμός των αεροσκαφών στο τέλος του έτους ανήλθε σε 277, με μέση ηλικία στόλου τα 10,8 έτη.

Στην Έκθεση Dubai Airshow 2025, η Emirates ανακοίνωσε περαιτέρω επενδύσεις σε στόλο ύψους 41,4 δισ. δολαρίων ΗΠΑ (σε τιμές καταλόγου) για 65 επιπλέον Boeing 777-9 και 8 ακόμη A350-900. Μέχρι το τέλος του Μαρτίου, η Emirates προχώρησε σε παραγγελίες 367 αεροσκαφών, με προγραμματισμένες παραδόσεις έως το 2038.

Η στρατηγική ανάπτυξη και η προσαρμογή στις αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς για χωρητικότητα, οδήγησε σε αύξηση εσόδων κατά 2%, στα 130,9 δισ. AED (35,7 δισ. δολάρια ΗΠΑ), ενώ οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν σε 32,0 δισ. AED, επιτρέποντας στην εταιρεία να συνεχίσει τα αναπτυξιακά της σχέδια.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ τα καύσιμα αποτέλεσαν το 29% αυτών, με το σχετικό κόστος να μειώνεται ελαφρώς στα 31,2 δισ. AED, καθώς η χαμηλότερη μέση τιμή καυσίμου (-7%) αντιστάθμισε την αυξημένη κατανάλωση λόγω περισσότερων πτήσεων.

Λόγω της ισχυρής ταξιδιωτικής ζήτησης σε όλες τους τομείς της αγοράς, η αεροπορική σημείωσε νέο ρεκόρ καθαρών κερδών ύψους 19,7 δισ. AED (5,4 δισ. δολάρια ΗΠΑ), με περιθώριο καθαρού κέρδους 15,0%, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση κερδοφορίας στην ιστορία της εταιρείας.

Η Emirates μετέφερε 53,2 εκατομμύρια επιβάτες (μείωση 1%) το 2025-26, με τη διαθέσιμη χωρητικότητα θέσεων να παρουσιάζει επίσης κάμψη της τάξης του 1%. Η εταιρεία κατέγραψε 78,4% στον συντελεστή πληρότητας επιβατών (Passenger Seat Factor), σημειώνοντας οριακή πτώση σε σύγκριση με το περσινό 78,9%.

Παραμένοντας σταθερή στις επενδύσεις της για βελτίωση της εμπειρίας των επιβατών της, η εταιρεία ανακοίνωσε τον Νοέμβριο συμφωνία με τη Starlink για τον εξοπλισμό του στόλου της με Wi-Fi υψηλής ταχύτητας. Η Emirates προχώρησε γρήγορα στην εγκατάσταση του συστήματος και ήδη 21 αεροσκάφη έχουν εξοπλιστεί, με περισσότερα να ακολουθούν.

Κατά τη διάρκεια του έτους, το πρόγραμμα αναβάθμισης του στόλου, ύψους 5 δισ. δολαρίων ΗΠΑ, συνεχίστηκε με αμείωτο ρυθμό. Μέχρι σήμερα, 91 αεροσκάφη έχουν ολοκληρώσει την πλήρη αναβάθμιση της καμπίνας τους, διαθέτοντας πλέον τα τελευταία προϊόντα της Emirates, συμπεριλαμβανομένης της Premium Οικονομικής Θέσης.

Παράλληλα, εγκαινιάστηκε στον τερματικό σταθμό 3 της Emirates στο Ντουμπάι, το Emirates First, ένας νέος αποκλειστικός χώρος check-in για τους επιβάτες της Πρώτης Θέσης και τα μέλη της κατηγορίας Platinum του βραβευμένου προγράμματος επιβράβευσης τακτικών επιβατών Skywards. Παράλληλα, προσφέρθηκαν δωρεάν υπηρεσίες μεταφοράς με προσωπικό οδηγό για τους επιβάτες της Πρώτης και Διακεκριμένης Θέσης στα αεροδρόμια του Τόκιο και του Κανσάι, καθώς και δωρεάν μεταφορές με λεωφορεία για τους πελάτες της Οικονομικής Θέσης στο Κλαρκ.

Η Emirates εγκαινίασε επίσης έναν νέο κόμβο για ταξίδια με προσβασιμότητα και συμπερίληψη (“Accessible and Inclusive Travel Hub”) στον ιστότοπο emirates.com, με σκοπό να βοηθήσει επιβάτες με ποικίλες ανάγκες προσβασιμότητας να προγραμματίσουν το ταξίδι τους. Επίσης, εισήγαγε νέα αισθητηριακά προϊόντα και παιχνίδια απασχόλησης εντός του αεροσκάφους για παιδιά και ενήλικες, ενώ διοργάνωσε «πρόβες ταξιδίου» σε δεκάδες αεροδρόμια παγκοσμίως, ώστε να συμβάλει στον περιορισμό του ταξιδιωτικού άγχους για παιδιά με νευροποικιλομορφία και τις οικογένειές τους.

Φέτος, η αεροπορική υπέγραψε συμφωνία με το Dubai Investments Park για τη δέσμευση χώρου όπου θα ανεγερθεί το χωριό της Emirates για το πλήρωμα καμπίνας (Emirates’ Cabin Crew Village),μια οικιστική κοινότητα που θα φιλοξενεί 12.000 μέλη πληρώματος μετά την ολοκλήρωσή της. Επιπλέον, εγκαινίασε ένα νέο κέντρο εκπαίδευσης πληρωμάτων πτήσης για την υποστήριξη της ανάπτυξης του στόλου της, και ξεκίνησε τη λειτουργία του Κέντρου Φιλοξενίας της Emirates (Emirates Centre of Hospitality), με σκοπό την παροχή εκπαίδευσης παγκόσμιου επιπέδου στον τομέα της φιλοξενίας, στα 25.000 μέλη του πληρώματος καμπίνας.

Το βραβευμένο πρόγραμμα επιβράβευσης τακτικών επιβατών Skywards της Emirates γιόρτασε την 25η επέτειό του με μια καμπάνια υψηλής προβολής και ενισχυμένες ευκαιρίες επιβράβευσης για τα μέλη του κατά τη διάρκεια του έτους. Σε αυτές περιλαμβάνονται: η προσφορά εξαργύρωσης Κλασικών Ανταμοιβών σε όλες τις πτήσεις και τις θέσεις της flydubai, η δυνατότητα εξαργύρωσης Κλασικών Ανταμοιβών και αναβάθμισης στην Premium Οικονομική Θέση, καθώς και η φιλανθρωπική δημοπρασία 7 σπάνιων αριθμών μελών του προγράμματος Skywards, στην κατηγορία Platinum.

Η Emirates SkyCargo ολοκλήρωσε μια εξαιρετική χρονιά, μεταφέροντας 2,4 εκατομμύρια τόνους εμπορευμάτων παγκοσμίως, σημειώνοντας αύξηση 3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η παραλαβή 5 νέων εμπορευματικών αεροσκαφών (freighters) Boeing 777 κατά τη διάρκεια του έτους επέτρεψε στο τμήμα να αυξήσει τη μεταφορική του ικανότητα κατά 13%. Επιπλέον, ανακοίνωσε σταθερά έσοδα ύψους 16,2 δισ. AED (4,4 δισ. δολάρια ΗΠΑ), συνεισφέροντας κατά 12% στα συνολικά έσοδα της Emirates.

Επιδόσεις dnata

Η dnata κατέγραψε αύξηση των μεικτών κερδών της κατά 2%, στα 1,6 δισ. AED (437 εκατ. δολάρια ΗΠΑ) το 2025-26, με όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους να καταγράφουν σταθερές επιδόσεις. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 1,3 δισ. AED (367 εκατ. δολάρια ΗΠΑ), σημειώνοντας μείωση 4%, η οποία οφείλεται κυρίως στον υψηλότερο φορολογικό συντελεστή που εφαρμόστηκε στα ΗΑΕ το 2025-26.

Τα συνολικά έσοδα της dnata αυξήθηκαν κατά 12%, σημειώνοντας νέο ρεκόρ 23,6 δισ. AED (6,4 δισ. δολάρια ΗΠΑ), χάρη στην αυξημένη ταξιδιωτική δραστηριότητα παγκοσμίως και ειδικότερα στις αγορές της Αυστραλίας, της Ευρώπης, των ΗΑΕ, του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ. Οι διεθνείς δραστηριότητες της dnata αντιπροσωπεύουν πλέον το 77% των εσόδων της.

Οι επενδύσεις της dnata για το έτος 2025-26 ανήλθαν σε 858 εκατ. AED (234 εκατ. δολάρια ΗΠΑ), περιλαμβάνοντας σημαντικά έργα, όπως:

Νέες εγκαταστάσεις εστίασης στο Περθ και το Δυτικό Σίδνεϊ.

Μια νέα εγκατάσταση εμπορευμάτων στο Άμστερνταμ.

Νέο ηλεκτρικό και υβριδικό εξοπλισμό επίγειας υποστήριξης (GSE) στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής στρατηγικής.

Η dnata εξαγόρασε επίσης τον Όμιλο Wymap και απέκτησε μερίδιο 7% στην πλατφόρμα κρατήσεων WonderMiles. Παράλληλα, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου της, πούλησε το μερίδιό της στη Super Bus (ΗΑΕ) και αποχώρησε από τις δραστηριότητες φορτίου στην Κολωνία/Βόννη.

Τα έσοδα από τις Λειτουργίες Αεροδρομίου αυξήθηκαν στα 11,2 δισ. AED (3,1 δισ. δολάρια ΗΠΑ), ενώ η μεταφορά εμπορευμάτων αυξήθηκε κατά 2% σε 3,2 εκατομμύρια τόνους. Παράλληλα, ο αριθμός των αεροσκαφών που διαχειρίστηκε η dnata παγκοσμίως αυξήθηκε κατά 12% σε 888.793.

Στο Άμστερνταμ, εγκαινιάστηκε μια νέα, πλήρως αυτοματοποιημένη εγκατάσταση φορτίου, επένδυση ύψους 70 εκατ. Ευρώ, ενώ στην Ιταλία, η dnata ενοποίησε τις δραστηριότητές της υπό το brand της και δέσμευσε 45 εκατ. ευρώ για νέο εξοπλισμό στη Ρώμη και μια νέα υποδομή για εμπορεύματα στο Μιλάνο.

Ο κλάδος Εστίασης και Retail συνεισέφερε 8,1 δισ. AED (2,2 δισ. δολάρια ΗΠΑ) στα έσοδα, σημειώνοντας αύξηση 13%. Η εταιρεία παρείχε 115,3 εκατομμύρια γεύματα σε αεροπορικές εταιρείες. Στις πρόσφατες επιτυχίες της περιλαμβάνεται μια 5ετής συμφωνία με την Aer Lingus και η επέκταση στην Ινδονησία με την υπογραφή συμφωνίας με το αεροδρόμιο Denpasar.

Τα έσοδα από τις Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 5% στα 4,1 δισ. AED (1,1 δισ. δολάρια ΗΠΑ), ενώ η συνολική αξία συναλλαγών (TTV) αυξήθηκε κατά 3% στα 10,1 δισ. AED.

Επίσης, η Imagine Cruising ξεκίνησε επίσημα τη λειτουργία της στις ΗΠΑ. Η Destination Asia εισήγαγε εξειδικευμένες υπηρεσίες για κρουαζιέρες εξερεύνησης (expedition cruising) και η Arabian Adventures λανσάρισε το "Nomad Garden" στα ΗΑΕ, μια νέα εμπειρία πολυτελείας στην έρημο. Αντίστοιχα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, η dnata ανακοίνωσε την πώληση των διαδικτυακών brands Travel Republic και Netflights μετά από στρατηγική αξιολόγηση.

Βιωσιμότητα

Ο Όμιλος Emirates επενδύει σταθερά σε πόρους και συνεργάζεται με εταίρους για τη μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος και την ενίσχυση της προσφοράς του προς τις τοπικές κοινωνίες.

Τα κυριότερα σημεία των περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών του Ομίλου για το 2025-26 περιλαμβάνουν:

Την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) μεταξύ της Emirates και του Ομίλου ENOC για τη διερεύνηση της προμήθειας βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων (SAF) στα αεροδρόμια του Ντουμπάι, καθώς και μια κοινή ερευνητική πρωτοβουλία με την Υπηρεσία Αεροναυτιλίας του Ντουμπάι (DANS) και την Thales για τη μείωση των μοτίβων αναμονής κατά την άφιξη (holding patterns), τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του εναέριου χώρου των ΗΑΕ και τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης καυσίμου.

Την προσχώρηση της Emirates στην Κοινοπραξία Κυκλικής Ανάπτυξης στην Αεροπορία (Aviation Circularity Consortium) για την προώθηση πρωτοβουλιών κυκλικής οικονομίας στον κλάδο.

Τη λειτουργία ενός βιοαντιδραστήρα (biodigester) για τη μείωση των απορριμμάτων και των εκπομπών $CO_2$ κατά 2.000 τόνους ετησίως, από την Εταιρεία Εστίασης Πτήσεων Emirates. Επιπλέον, η Alpha Catering στη Σάρτζα προχωρά στην κομποστοποίηση χρησιμοποιημένων κόκκων καφέ από τα καταστήματα εστίασης του αεροδρομίου, ενώ η dnata Travel συνεργάζεται με την πλατφόρμα βιωσιμότητας Reloop για την εκτροπή πάνω από 500 κιλών απορριμμάτων τροφίμων από τις χωματερές κάθε μήνα.

Τη συνεχή αξιολόγηση και προμήθεια ηλεκτρικών, υβριδικών ή αποδοτικών ως προς τις εκπομπές επιλογών για τον τεράστιο στόλο επίγειου εξοπλισμού και οδικών οχημάτων του Ομίλου σε όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους – ιδίως στις λειτουργίες αεροδρομίου και εστίασης της dnata, στην Emirates SkyCargo και την Εταιρεία Εστίασης Πτήσεων Emirates.

Την ανακοίνωση από την Emirates μιας πρόσθετης επένδυσης ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας στο πολυτελές θέρετρο Emirates Wolgan Valley, το οποίο βρίσκεται σε μια προστατευόμενη περιοχή 7.000 στρεμμάτων στα βουνά Greater Blue της Αυστραλίας, περιοχή Παγκόσμιας Κληρονομιάς.

Τη συνεργασία της Emirates και του Wimbledon με τέσσερις οργανισμούς προστασίας της άγριας ζωής (Wildlife Trusts) στο Ηνωμένο Βασίλειο για την έναρξη της πρωτοβουλίας “Championing Nature”. Αυτή η πολυετής πρωτοβουλία, ύψους πολλών εκατομμυρίων λιρών, στοχεύει να προσφέρει σε παιδιά και νέους από υποβαθμισμένες αστικές κοινότητες πρόσβαση στη φύση.

Τα κυριότερα σημεία των πρωτοβουλιών κοινωνικής προσφοράς του Ομίλου για το 2025-26 περιλαμβάνουν:

Τη συνεχή δράση του ιδρύματος Emirates Airline Foundation σε συνεργασία με κοινωνικούς επιχειρηματίες και ΜΚΟ για την παροχή εκπαίδευσης, στέγασης, τροφής και ιατρικών υπηρεσιών σε παιδιά που έχουν ανάγκη. Φέτος, το Ίδρυμα υποστήριξε 13 ενεργά έργα σε όλο τον κόσμο και παρείχε πάνω από 500 αεροπορικά εισιτήρια για ιατρικές αποστολές.

Την επέκταση κοινών προγραμμάτων της Emirates με τους χορηγικούς της εταίρους, ώστε περισσότεροι νέοι από ευάλωτες ομάδες να επωφεληθούν από τον αθλητισμό. Βασικές πρωτοβουλίες φέτος περιλαμβάνουν τα προγράμματα “Force for Good” στις ΗΠΑ και την Αυστραλία, που χρηματοδοτούνται από την Emirates και διευκολύνουν την πρόσβαση των παιδιών στο τένις, καθώς και έργα με το NBA Cares για την ανακαίνιση χώρων αναψυχής και κοινοτικής μάθησης για νέους στις ΗΠΑ.

Πολυάριθμες πρωτοβουλίες εργαζομένων σε όλο τον κόσμο μέσω της πλατφόρμας dnata4good, προς όφελος φιλανθρωπικών οργανώσεων και τοπικών κοινοτήτων. Στα σημαντικότερα φετινά έργα περιλαμβάνονται: η δωρεά σχεδόν 68.000 κιλών τροφίμων στην Αυστραλία σε οργανώσεις, η δωρεά μιας μηχανής Braille για παιδιά με προβλήματα όρασης στην Ινδία και η δωρεά κλινών σε υποδομή στέγασης μεταναστών και αστέγων στη Ρώμη.

Κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού στα ΗΑΕ, η dnata συγκέντρωσε πάνω από 80.000 AED και διέθεσε πάνω από 500 εθελοντές και 5.300 γεύματα για την υποστήριξη της Φιλανθρωπικής Ένωσης του Ντουμπάι (Dubai Charity Association). Η MMI συγκέντρωσε πάνω από 250.000 AED για το Ίδρυμα Al Jalila και συνεργάστηκε μαζί του για τη διανομή 15.000 γευμάτων.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις πρωτοβουλίες του Ομίλου για το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση (ESG) περιλαμβάνονται στην πλήρη Ετήσια Έκθεση του Ομίλου Emirates για το 2025-26.

Η Ετήσια Έκθεση 2025-26 του Ομίλου Emirates – που περιλαμβάνει την Emirates, τη dnata και τις θυγατρικές τους – είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: www.theemiratesgroup.com/annualreport.

Τα ποσά σε δολάρια ΗΠΑ (US$) έχουν μετατραπεί με ισοτιμία 1 US$ = 3,67 AED και βασίζονται στα ποσά σε AED στρογγυλοποιημένα σε εκατομμύρια.