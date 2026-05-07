ΗΠΑ: Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου ανακοίνωσε τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της

H εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ ανακοίνωσε σήμερα στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της, ενός κοριτσιού, που θα ονομάσει Βιβιάνα και ήρθε στον κόσμο την 1η Μαΐου.

«Είναι τέλεια και υγιής» συμπλήρωσε η Λέβιτ, η οποία είναι ήδη μητέρα ενός μικρού αγοριού, που γεννήθηκε το καλοκαίρι του 2024.

Το μήνυμα συνόδευε μια φωτογραφία της εκπροσώπου Τύπου να κρατάει το παιδί στην αγκαλιά της, σε ένα δωμάτιο διακοσμημένο σε ροζ αποχρώσεις.



Η Καρολάιν Λέβιτ, η οποία έκανε την τελευταία της ενημέρωση στους δημοσιογράφους την 27η Απριλίου, δεν έχει πει ακριβώς πόσο χρόνο θα διαρκέσει η άδεια μητρότητάς της και δεν έχει επίσημα αντικατασταθεί.