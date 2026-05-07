Τραγωδία στην Εκάλη: Γυναίκα σε αναπηρικό αμαξίδιο εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ και έχασε τη ζωή της

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις από θάλαμο ασανσέρ στην περιοχή της Εκάλης.

Κινητοποιήθηκαν 13 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ συνέδραμαν και εθελοντές.

Το περιστατικό έγινε στην οδό Φοίβου και η γυναίκα που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της είναι μεγάλης ηλικίας, πάνω σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την προσπάθειά της να πάει από τον έναν όροφο στον άλλο πιάστηκε μεταξύ πόρτας και θαλάμου στο ασανσέρ, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Πηγή: iefimerida.gr