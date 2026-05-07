FT: «Παράθυρο» ΕΕ για μελλοντικές συνομιλίες με Πούτιν

Οι ηγέτες της ΕΕ προετοιμάζονται για πιθανές συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος, καθώς οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εμφανίζονται ολοένα και πιο απογοητευμένες από τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία υπό την ηγεσία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο τους Financial Times.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε ότι θεωρεί πως υπάρχει «προοπτική» η ΕΕ να διαπραγματευθεί με τον Πούτιν και ότι η Ένωση έχει τη στήριξη του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να το πράξει.

«Συζητώ με τους 27 ηγέτες των κρατών-μελών της ΕΕ για να δούμε τον καλύτερο τρόπο οργάνωσης και να προσδιορίσουμε τι χρειαζόμαστε ώστε να συνομιλήσουμε αποτελεσματικά με τη Ρωσία όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή», ανέφερε ο Κόστα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στην Κύπρο τον περασμένο μήνα, ο Ζελένσκι «μας κάλεσε να είμαστε προετοιμασμένοι ώστε να συμβάλουμε θετικά στις διαπραγματεύσεις».

Η πάγια θέση της ΕΕ είναι ότι δεν πρέπει να γίνονται συζητήσεις ή να λαμβάνονται αποφάσεις για την Ουκρανία χωρίς τη συμμετοχή της ίδιας της Ουκρανίας. Ωστόσο, πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες ανησυχούν ότι οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας για τον τερματισμό του πολέμου, που διαρκεί πάνω από τέσσερα χρόνια, έχουν σημειώσει ελάχιστη πρόοδο, αφήνοντας την ΕΕ στο περιθώριο και εκτεθειμένη στον κίνδυνο να αναγκαστεί να αποδεχθεί μια συμφωνία με την οποία δεν συμφωνεί.

Ο Κόστα δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες θα «αποφύγουν να διαταράξουν τη διαδικασία που ηγείται ο πρόεδρος Τραμπ», ενώ παραδέχθηκε ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κανένα σήμα από το Κρεμλίνο ότι ο Πούτιν είναι πρόθυμος να συνομιλήσει με οποιονδήποτε εκπρόσωπο της ΕΕ.

