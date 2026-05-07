Αυστηρό μήνυμα Φυτιρή πριν την κινητοποίηση στη Ριζοελιά – «Αν κλείσουν δρόμο, θα αποτραπούν από την Αστυνομία»

«Δεν θα επιτραπεί σε κανένα να καταλάβει τμήμα του δρόμου. Εάν δοκιμάσουν να κλείσουν τον δρόμο θα αποτραπούν από την Αστυνομία», διαμήνυσε ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Κώστας Φυτιρής, μετά την κρίσιμη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας για τη διαχείριση της αυριανής διαμαρτυρίας των κτηνοτρόφων στη Ριζοελιά.

Ο κ. Φυτιρής ξεκαθάρισε πως η πολιτική κατεύθυνση προς την Αστυνομία είναι να μην επηρεαστεί η διακίνηση των πολιτών και να μην επιτραπεί οποιοσδήποτε αποκλεισμός δρόμων ή λωρίδων κυκλοφορίας.

«Η πολιτική κατεύθυνση είναι πως δεν θα επηρεαστεί η διακίνηση οποιωνδήποτε πολιτών. Είναι δικαίωμά τους αλλά έχουν υποχρέωση να σεβαστούν όλους τους πολίτες», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας σε άλλο σημείο ότι «τους δείξαμε εμπιστοσύνη την προηγούμενη φορά, όμως τώρα θα ληφθούν τα μέτρα που πρέπει ώστε να μην καταλάβουν οποιοδήποτε τμήμα του κόμβου».

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στην παρουσία σχεδόν ολόκληρης της ηγεσίας της Αστυνομίας, με στόχο τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων για τα μέτρα που θα εφαρμοστούν.

Στη Λάρνακα βρέθηκαν ο Αρχηγός και ο Υπαρχηγός Αστυνομίας, ο Βοηθός Αρχηγός Επιχειρησιακής Υποστήριξης, ο διοικητής της ΜΜΑΔ, καθώς και ο Αστυνομικός Διευθυντής Λάρνακας μαζί με αξιωματικούς της ΑΔΕ.

Από την πλευρά τους, οι κτηνοτρόφοι δηλώνουν αποφασισμένοι να πραγματοποιήσουν κανονικά τη διαμαρτυρία τους, επιμένοντας ότι θα παραμείνουν επ’ αόριστον στον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς, προχωρώντας παράλληλα σε αποκοπή της μίας λωρίδας κυκλοφορίας μέχρι να υπάρξουν απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Η εκπρόσωπος του συνδέσμου «Η Φωνή των Κτηνοτρόφων», Στέλλα Πέτρου, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι η κινητοποίηση θα αρχίσει αύριο στις 11:00 το πρωί, σημειώνοντας πως οι διαμαρτυρόμενοι προτίθενται να διανυκτερεύσουν στο σημείο.

Όπως υποστήριξε, η εκδήλωση διαμαρτυρίας θα είναι ειρηνική, ωστόσο οι κτηνοτρόφοι εμφανίζονται ανυποχώρητοι, ξεκαθαρίζοντας ότι θα παραμείνουν στον κόμβο μέχρι να δοθούν λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος, κυρίως σε σχέση με τις θανατώσεις ζώων, τα μέτρα για τον αφθώδη πυρετό και τις αποζημιώσεις.

Αστυνομία: Η συγκέντρωση στη Ριζοελιά δεν επιτρέπεται για λόγους δημόσιας ασφάλειας και ελεύθερης διακίνησης

Δεν επιτρέπεται η προσέγγιση, παραμονή, συγκέντρωση ή/και παρεμπόδιση της κυκλοφορίας στον κόμβο Ριζοελιάς ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο των δρόμων ταχείας κυκλοφορίας, από οποιοδήποτε πρόσωπο και με οποιοδήποτε μέσο, αναφέρει η Αστυνομία, με αφορμή την προγραμματισμένη συγκέντρωση των κτηνοτρόφων, επικαλούμενη τις πρόνοιες του Νόμου αλλά και για σκοπούς διασφάλισης της δημόσιας ασφάλειας, της ομαλής διακίνησης των πολιτών και της εύρυθμης λειτουργίας του οδικού δικτύου.

Σε ανακοίνωση αναφέρει ότι αναγνωρίζει πως το δικαίωμα του συνέρχεσθαι και της ειρηνικής διαμαρτυρίας είναι κατοχυρωμένο, σημειώνει όμως ότι σε περιπτώσεις όπου οι συγκεντρώσεις ή εκδηλώσεις διαμαρτυρίας επηρεάζουν τη δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια τάξη και την ελεύθερη διακίνηση των πολιτών, η Αστυνομία έχει εκ του νόμου υποχρέωση να επιβάλλει τους αναγκαίους περιορισμούς και να λαμβάνει τα προβλεπόμενα μέτρα.

"Ως εκ τούτου, η προγραμματιζόμενη συγκέντρωση των κτηνοτρόφων στον κόμβο Ριζοελιάς δεν επιτρέπεται για λόγους δημόσιας ασφάλειας και ελεύθερης διακίνησης των πολιτών", αναφέρεται.

Προστίθεται ότι η Αστυνομία θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, ενώ εναντίον οποιωνδήποτε παραβατών θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες.

Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση διαμαρτυρίας δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα της ειρηνικής διαμαρτυρίας σε χώρο που θα τους υποδειχθεί από την Αστυνομία, ώστε να μην προκληθούν προβλήματα στη δημόσια ασφάλεια, στην κυκλοφορία και στην ελεύθερη διακίνηση των πολιτών, αναφέρει η ανακοίνωση.