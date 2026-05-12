«Πρώτη φορά ο Φωκάς λέει δημόσια ότι θα το φέρουμε» - Ποια τα συν του Akylas και ποια της Φινλανδίας;

Στην εκπομπή Live You μίλησε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος και αφού θυμήθηκε τη συνύπαρξή του πριν από πολλά χρόνια με τον Άρη Πορτοσάλτε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ο στιχουργός μίλησε και για τη Eurovision ως έμπειρος και έχοντας πάνω από μία συμμετοχές στον διαγωνισμό.

«Ήμουν από τους πρώτους που τόλμησαν να το πουν ότι θα το φέρει όταν ακούσαμε τα 28 υποψήφια τραγούδια και το αιτιολόγησα από τότε. Όταν το πρωτοείδα ενοχλήθηκα γιατί νόμιζα ότι είναι ένα χιουμοριστικό τραγούδι. Λίγο μετά, διαβάζω πιο προσεκτικά τον στίχο και καταλαβαίνω πόσο σημαντικός είναι γιατί μιλάει για την απληστία, για τον καταναλωτισμό και απευθύνεται σε αυτούς που πρέπει, τους νεότερους. Απευθύνεται σε αυτή τη γενιά με τη γλώσσα που καταλαβαίνει για να μιλήσει για αυτά τα τόσο σημαντικά θέματα. Ουσιαστικά στο πρώτο του βίντεο τι έκανε; Αυτοσκηνοθετείται και αυτοχορογραφείται. Είναι πολλά τα συν που με έκαναν να πιστεύω ότι έχει πιθανότητες. Ποια είναι τα επιπλέον μεγάλα συν; Μπήκε στη διαδικασία να φτιάξει ένα κάρακτερ που προέρχεται από τα παλιά και έχει το εκτόπισμα να αγγίξει τον τηλεθεατή. Έφτιαξε και μια γέφυρα όπου δείχνει ότι έχει και φωνητικές ικανότητες. Είχαμε και πέρσι τέτοια τραγούδια όπως το Εσπρέσο Μακιάτο που ήταν ένα χιουμοριστικό τραγούδι αλλά ο τραγουδιστής δεν ήταν καμιά φωνάρα. Είχα πει στον Φωκά "κάντε κάτι να φαίνεται ο στίχος της γέφυρας" και όντως αν δείτε τις φωτογραφίες τον μετέφρασαν στα Αγγλικά και φαίνεται αυτό που λέει στη μητέρα του» ανέφερε.

Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος ανέφερε ότι πρώτη φορά ακούει τον Φωκά Ευαγγελινό να λέει δήμοσια ότι θα κερδίσουμε.

«Το έχει ξαναπεί ότι φέτος θα το σηκώσουμε αλλά δεν το ε΄χει πει δημόσια. Τον έχω ξανακούσει αλλά για κακή μου τύχη ήταν στα χρόνια που "τον μισούσα", το 2008 και εκ του αποτελέσματος είχα δίκιο. Ήμασταν με την Καλομοίρα, δεν είχαμε τον Φωκά αλλά ο Φωκάς ήταν σε αυτόν που βγήκε πρώτος, τον Ρώσο και αυτή που βγήκε δεύτερη. Είχα προβληματιστεί με μία πρόβα της Καλομοίρας και μου είπε ότι θα πάει καλά. Δημόσια το λέει πρώτη φορά και είναι πραγματικά σημαντικό γιατί είναι χαμηλών τόνων. Είπα τους λόγους που το πιστεύω όμως: επειδή βλέπω Eurovision από το 1974 μία από τις γοητείες της είναι ότι εμπειριέχει το στοιχείο της έκπληξης και να σκάσει ε΄να τραγούδι από τη 10η θέση. Αυτό έγινε το 2006 στην Ελλάδα. Δεν ήταν φαβορί οι Λόρντι» ανέφερε. Μάλιστα χαρακτήρισε «ρετρό» το τραγούδι της Ιταλίας και «παλιακό» τον τραγουδιστή αλλά «με μία καταπληκτική φωνή». «Αν ήταν άλλη χώρα θα λέγαμε τι είναι αυτό. Επειδή είναι η Ιταλία μπορεί να θεωρηθεί πρόταση και να δούμε να τον πριμοδοτούν οι επιτροπές και να σκάσει πολύ ψηλά. Η Ιταλία δεν είναι πρόβλημα. Η Φινλαδία είναι πολύ σημαντική. Το πρόβλημα είναι ότι το τραγούδι είναι πάρα πολύ καλό. Οπτικά είναι πολύ εντυπωσιακό, δεν εμπεριέχεται έκπληξη γιατί το έχουν παρουσιάσει στον εθνικό τους τελικό. Είναι τηλεοπτικά πρόσωπα. Έχουν το βιολί και είναι συζητήσιμο γιατί η EBU το άφησε. Στιχουργικά είναι καψουροτράγουδο, μουσικά όμως είναι καταπληκτικό!» ανέφερε.

