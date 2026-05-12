«Πράσινο φως» για μελέτη της ΕΤΕπ για τον GSI: Νέο χρονοδιάγραμμα εντός εβδομάδων - Προβλέπεται αυξημένο το κόστος

Το πράσινο φως πήρε ο ΑΔΜΗΕ (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας), ως φορέας υλοποίησης του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου (GSI), ώστε να υποβάλει αίτημα προς την Ευρωπαική Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για χρηματοδότηση μελέτης δέουσας επιμέλειας, με σκοπό να αποσαφηνιστούν οι επικαιροποιημένες οικονομοτεχνικές παράμετροι του έργου, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ από αρμόδιες πηγές.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η δυνατότητα να προχωρήσει στο αίτημα επιβεβαιώθηκε την Τρίτη το απόγευμα, στο πλαίσιο συνάντησης που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των Υπουργών Ενέργειας Κύπρου και Ελλάδας, Μιχάλη Δαμιανού και Σταύρου Παπασταύρου αντίστοιχα, με τον αρμόδιο για την ενέργεια Επίτροπο της ΕΕ, Νταν Γιόργκενσεν, στην παρουσία και της Υφυπουργού παρά των Προέδρω, Ειρήνης Πική, του Έλληνα Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκου Τσάφου, καθώς και εκπροσώπων του ΑΔΜΗΕ και της ΕΤΕπ.

Υπενθυμίζεται ότι στις 20 Απριλίου του 2026 οι Υπουργοί κκ. Δαμιανός και Παπασταύρου είχαν ενημερώσει την ΕΤΕπ για την πρόθεση του ΑΔΜΗΕ να υποβάλει το εν λόγω αίτημα.

Την απόφαση Κύπρου και Ελλάδας για επικαιροποίηση των οικονομοτεχνικών παραμέτρων του έργου, προκειμένου να μπορεί αυτό δυνητικά να ενισχυθεί και με την είσοδο νέων επενδυτών, ανακοίνωσαν τον Νοέμβριο του 2025 ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την τρίτη διακυβερνητική σύνοδο μεταξύ των δύο χωρών.

Σύμφωνα με την πληροφόρηση που εξασφάλισε το ΚΥΠΕ, το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της μελέτης, που θα καταδείξει το κόστος του έργου όπως έχει πλέον διαμορφωθεί και το οποίο ενδέχεται να είναι αυξημένο, αναμένεται να γίνει γνωστό εντός των επόμενων εβδομάδων.

Πηγή: ΚΥΠΕ