Δρουσιώτης για υπόθεση «Σάντη»: Γελοία τα ευρήματα της Αστυνομίας - Συγκάλυψη πελώριου σκανδάλου

Σοβαρές αιχμές κατά του Προεδρικού, της Νομικής Υπηρεσίας και της Αστυνομίας άφησε, μέσω μακροσκελούς ανάρτησής του στα ΜΚΔ, ο δημοσιογράφος και υποψήφιος βουλευτής με το Βολτ Κύπρου, Μακάριος Δρουσιώτης, αναφορικά με τη διερεύνηση της υπόθεσης «Σάντη». Ο κ. Δρουσιώτης υποστήριξε ότι από την πρώτη στιγμή θεωρούσε πως στόχος της έρευνας ήταν «να διαψεύσει και όχι να ερευνήσει», ενώ χαρακτήρισε ως «επικοινωνιακά τεχνάσματα» την επίκληση της Europol και την πρόσκληση στο FBI. Μάλιστα χαρακτήρισε τα ευρήματα της Αστυνομίας «από επιφανειακά ως γελοία».

Παράλληλα, αναφέρθηκε εκτενώς στην υπόθεση FOCUS, κάνοντας λόγο για ενδεχόμενη συγκάλυψη και θεσμική διαφθορά, ενώ επέκρινε τους χειρισμούς της Νομικής Υπηρεσίας και της Αστυνομίας. Ο κ. Δρουσιώτης επικαλείται δημοσιοποιημένα μηνύματα, μεταξύ των οποίων και αναφορά ότι «ο Σάββας με τον Γιώργο το κανόνισαν», τα οποία, όπως υποστηρίζει, συνδέονται με την υπόθεση, ενώ θέτει ερωτήματα για το κατά πόσο διερευνήθηκαν ουσιαστικά ισχυρισμοί περί κατάχρησης εξουσίας, παρεμβάσεων στη Δικαιοσύνη και ύπαρξης κυκλωμάτων επιρροής. Αναφορά κάνει και στην υπόθεση Videogate, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει αλληλεξάρτηση μεταξύ κρατικών θεσμών και προσώπων της εξουσίας, ενώ καταλήγει ότι η αλήθεια για τα όσα καταγγέλλει θα αποκαλυφθεί στο μέλλον.

Αυτούσια η ανάρτηση του Μακάριου Δρουσιώτη: