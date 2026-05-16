Eurovision 2026: Όσα πρέπει να ξέρετε για τον τελικό - Η Αντιγόνη, ο Ακύλας και τα φαβορί

Τα φαβορί, οι εκπλήξεις, η ελληνική συμμετοχή του Akyla, οι γεωπολιτικές εντάσεις και όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον 70ό τελικό της Eurovision 2026 που κορυφώνεται στη Βιέννη.

Η Eurovision 2026 επιστρέφει φέτος στη Βιέννη για την επετειακή 70ή διοργάνωσή της, σε μια από τις πιο πολιτικά φορτισμένες αλλά και μουσικά ανοιχτές χρονιές των τελευταίων ετών.

Ο μεγάλος τελικός θα πραγματοποιηθεί σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου στο Wiener Stadthalle και θα μεταδοθεί ζωντανά στις 22:00 ώρα Κύπρου από το ΡΙΚ, με 35 χώρες να διεκδικούν το φετινό τρόπαιο.

Τα μεγάλα φαβορί

Μέχρι στιγμής, η Φινλανδία θεωρείται το απόλυτο φαβορί των bookmakers με το εκρηκτικό Liekinheitin των Linda Lampenius και Pete Parkkonen. Το τραγούδι συνδυάζει ηλεκτρονικό ήχο, ροκ ενέργεια και έντονο performance στοιχείο, κάτι που έχει ήδη δημιουργήσει δυναμική στις προβλέψεις για τη νίκη.

Ανάμεσα στα ισχυρά φαβορί βρίσκονται επίσης η Σουηδία, η Γαλλία, η Δανία και η Αυστραλία, ενώ αρκετοί αναλυτές εκτιμούν ότι η φετινή χρονιά παραμένει αρκετά ανοιχτή, χωρίς ξεκάθαρο νικητή όπως συνέβαινε σε προηγούμενες διοργανώσεις.

Η Αντιγόνη

Η Αντιγόνη και το «JALLA» θα ανέβει στη σκηνή στην 21η θέση του τελικού, μία από τις τελευταίες εμφανίσεις της βραδιάς.

Η Κύπρος εξασφάλισε μία ιδιαίτερα ευνοϊκή θέση στο δεύτερο μισό του τελικού, κάτι που θεωρείται σημαντικό πλεον Στην κυπριακή αποστολή, πάντως, επικρατεί ικανοποίηση. Μιλώντας στον Πολίτη 107.6 & 97.6, η αρχηγός της αποστολής, Εύη Παπαμιχαήλ, ανέφερε πως «υπάρχει ένας ενθουσιασμός και ικανοποίηση στην κυπριακή αποστολή», σημειώνοντας ότι η ανταπόκριση του κοινού λειτούργησε ενισχυτικά για την ομάδα. Η ίδια στάθηκε και στην κριτική που είχε δεχθεί αρχικά η επιλογή, λέγοντας πως «η κριτική είναι καλοδεχούμενη, πάντα πρέπει να είσαι έτοιμος να την ακούσεις. Όμως το αποτέλεσμα μάς δικαίωσε».

Για την Αντιγόνη η κ. Παπαμιχαήλ μίλησε με θερμά λόγια, υπογραμμίζοντας τη σχέση της με την Κύπρο. «Είναι ένα κορίτσι που ανοίγει τώρα τα φτερά του και χρειάζεται στήριξη. Από πάνω μέχρι κάτω φωνάζει Κύπρος», είπε, τονίζοντας ότι, παρά το γεγονός πως προέρχεται από την ομογένεια, η ταυτότητά της είναι έντονα συνδεδεμένη με τη χώρα. Η Κύπρος θα εμφανιστεί απόψε στη θέση 21, σε μια βραδιά όπου κάθε λεπτομέρεια μπορεί να μετρήσει.έκτημα για την τελική ψηφοφορία.

Η Ελλάδα και ο Akylas

Η Ελλάδα επιστρέφει φέτος με έναν από τους πιο συζητημένους εκπροσώπους της τελευταίας δεκαετίας. Ο Akylas και το τραγούδι FERTO κατάφεραν από πολύ νωρίς να ξεχωρίσουν τόσο στις στοιχηματικές όσο και στη fan κοινότητα της Eurovision.

Παρότι η ελληνική συμμετοχή έχει υποχωρήσει ελαφρώς στις συνολικές αποδόσεις νίκης, παραμένει σταθερά μέσα στην πρώτη πεντάδα των bookmakers, ενώ θεωρείται σχεδόν βέβαιη η πρόκριση από τον πρώτο ημιτελικό.

Το FERTO χαρακτηρίζεται από πολλούς ως ένα «video game techno banger», με έντονη σκηνική ταυτότητα και γρήγορο ρυθμό. Στα social media και τα fan forums, αρκετοί χρήστες επαινούν την ενέργεια και τη σκηνική παρουσία του Ακύλα, αν και ορισμένοι θεωρούν ότι η σκηνοθεσία χρειάζεται ακόμα βελτιώσεις για να μετατραπεί σε ολοκληρωμένο televoting act.

Τη σκηνική επιμέλεια της ελληνικής συμμετοχής έχει αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για ιδιαίτερα απαιτητικό οπτικό concept και έντονα φωτιστικά εφέ.

Η γεωπολιτική σκιά πάνω από τη Eurovision

Παράλληλα, η φετινή διοργάνωση διεξάγεται μέσα σε έντονο πολιτικό κλίμα λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ. Πέντε χώρες — η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Ολλανδία, η Σλοβενία και η Ισλανδία — ανακοίνωσαν μποϊκοτάζ, διαμαρτυρόμενες για την παρουσία του Ισραήλ στον διαγωνισμό λόγω του πολέμου στη Γάζα.

Η European Broadcasting Union επέλεξε να μην αποκλείσει τη χώρα, ωστόσο προχώρησε σε αυστηροποίηση των κανόνων ψηφοφορίας μετά τις περσινές καταγγελίες περί χειραγώγησης ψήφων. Παράλληλα, στη Βιέννη έχουν ανακοινωθεί διαδηλώσεις και αυξημένα μέτρα ασφαλείας καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας της Eurovision.

Παρά τις πολιτικές εντάσεις και τα μποϊκοτάζ, όλα δείχνουν ότι η Eurovision παραμένει για ακόμη μία χρονιά το μεγαλύτερο τηλεοπτικό μουσικό γεγονός της Ευρώπης — ένα μείγμα pop υπερβολής, γεωπολιτικής, fandom κουλτούρας και τηλεοπτικού θεάματος που συνεχίζει να προκαλεί συζητήσεις όσο λίγοι θεσμοί παγκοσμίως.

Με πληροφορίες από την εφημερίδα Πολίτης και το cnn.gr