Το πικρόχολο σχόλιο της αδελφής του Οδυσσέα για την αποχώρηση του Ανδρέα Χαραλάμπους: «Συντηρούσε τους ψυκτικούς νερού στο ΑΛΜΑ»

Η αδελφή του επικεφαλής του ΑΛΜΑ, Αναστασία Μιχαηλίδου, τοποθετήθηκε δημόσια για την αποχώρηση στενού συνεργάτη της Ειρήνη Χαραλαμπίδου, σχολιάζοντας τις αναφορές περί ιδεολογικών διαφορών με το κίνημα.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε ότι ο συνεργάτης, ο οποίος – όπως σημείωσε – «συντηρούσε τους ψυκτικούς νερού στο ΑΛΜΑ», αποφάσισε να αποχωρήσει, ενώ σε δηλώσεις του φέρεται να επικαλέστηκε ιδεολογική διαφωνία με τοποθετήσεις του επικεφαλής του κινήματος Οδυσσέας Μιχαηλίδης.

Παράλληλα, η ίδια κάλεσε τα μέσα ενημέρωσης να αναδείξουν την εξέλιξη ως κύριο θέμα επικαιρότητας, ώστε – όπως ανέφερε – να ενημερωθεί το κοινό για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το ΑΛΜΑ.