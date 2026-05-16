Η Τουρκία προτείνει αγωγό καυσίμων για την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ - Μέσω Βουλγαρίας, θα παρακάμπτει την Ελλάδα

Η Τουρκία πρότεινε τη δημιουργία αγωγού καυσίμων στρατιωτικής χρήσης ύψους 1,2 δισ. δολαρίων, με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας των συμμάχων του ΝΑΤΟ στην ανατολική πτέρυγα της Ευρώπης, σύμφωνα με το Bloomberg.

 

Η πρόταση της Τουρκίας προς το ΝΑΤΟ έρχεται καθώς προετοιμάζεται να φιλοξενήσει τη σύνοδο κορυφής της συμμαχίας στην Άγκυρα στις 7-8 Ιουλίου και σύμφωνα με τις πηγές του Bloomberg ανέφεραν ότι η πρόταση για τον αγωγό θα μπορούσε να αποφασιστεί πριν ή κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής.

Κάλυψη του κενού στο δίκτυο αγωγών

Η διαδρομή αναμένεται να εκτείνεται από την Τουρκία μέσω βουλγαρικού εδάφους προς τη Ρουμανία, γεγονός που θα παρέχει στους συμμάχους σταθερό εφοδιασμό σε καύσιμα.

Σύμφωνα με το TurkiyeToday που επικαλείται το Bloomberg, θα συμπληρώσει τις παράλληλες προσπάθειες της Πολωνίας και της Ρουμανίας για επέκταση του υπόγειου δικτύου αγωγών καυσίμων του ΝΑΤΟ, του Συστήματος Αγωγών του ΝΑΤΟ (NPS).

Αυτό το σύστημα, που αρχικά κατασκευάστηκε για να προμηθεύει τις συμμαχικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, προς το παρόν εκτείνεται μόνο μέχρι τη Γερμανία, αφήνοντας ένα κενό στην υποδομή χερσαίας τροφοδοσίας καυσίμων του ΝΑΤΟ για τα μέλη της ανατολικής πλευράς του.

Το Σύστημα Αγωγών αποτελείται από 10 διακριτά συστήματα αποθήκευσης και διανομής καυσίμων και λιπαντικών. Συνολικά, έχει μήκος περίπου 10.000 χιλιόμετρα, διασχίζει 12 χώρες του ΝΑΤΟ και έχει χωρητικότητα αποθήκευσης 4,1 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων.

Συνδέει αποθήκες, στρατιωτικές αεροπορικές βάσεις, πολιτικά αεροδρόμια, αντλιοστάσια, σταθμούς φόρτωσης φορτηγών και σιδηροδρόμων, διυλιστήρια και σημεία εισόδου/εκφόρτωσης.

Το Αγωγών του ΝΑΤΟ (NPS) αποτελείται από οκτώ εθνικά συστήματα αγωγών και δύο πολυεθνικά συστήματα:

Τα εθνικά συστήματα αγωγών

  • Ελληνικό Σύστημα Αγωγών (GRPS)
  • Ισλανδικό Σύστημα Αγωγών (ICPS)
  • Σύστημα Αγωγών Βόρειας Ιταλίας (NIPS)
  • Νορβηγικό Σύστημα Αγωγών (NOPS)
  • Πορτογαλικό Σύστημα Αγωγών (POPS)
  • Το Τουρκικό Σύστημα Αγωγών (TUPS), το οποίο περιλαμβάνει δύο ξεχωριστά συστήματα αγωγών, γνωστά ως το Σύστημα Αγωγών της Δυτικής Τουρκίας και το Σύστημα Αγωγών της Ανατολικής Τουρκίας.

Τα δύο πολυεθνικά συστήματα αγωγών είναι:

  • Σύστημα Αγωγών Βόρειας Ευρώπης (NEPS) που βρίσκεται στη Δανία και τη Γερμανία
  • Σύστημα Αγωγών Κεντρικής Ευρώπης (CEPS) που καλύπτει το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο και την Ολλανδία. Πρόκειται για το μεγαλύτερο σύστημα.

Εκτός από τα εθνικά και πολυεθνικά συστήματα, υπάρχουν επίσης συστήματα καυσίμων στη Βουλγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, την Ουγγαρία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία ​​και την Ισπανία.

Πηγή: cnn.gr

