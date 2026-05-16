Κάρογιαν: Μέσα από αυτά τα λάθη η ΔΗΠΑ έμαθε, βελτιώθηκε και συνεχίζει

Την πεποίθηση ότι η Δημοκρατική Παράταξη θα βρίσκεται και στη νέα Βουλή εξέφρασε ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ Μάριος Καρογιάν, τονίζοντας ότι η Παράταξη κατέρχεται στις εκλογές με ένα ισχυρό ψηφοδέλτιο, το οποίο απαρτίζεται από αξιόλογες και καταξιωμένες προσωπικότητες.

Μιλώντας στη μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του ΡΙΚ και στον δημοσιογράφο Τάσο Χριστοδούλου, ο κ. Καρογιάν υπογράμμισε ότι η ΔΗΠΑ διαθέτει μια πενταετία ουσιαστικού έργου στη Βουλή, σημειώνοντας πως «έχουμε προσφέρει πράγματα δυσανάλογα προς το μέγεθός μας». Παράλληλα, ανέφερε ότι η στάση της Παράταξης απέναντι στην κοινωνία χαρακτηρίζεται από σοβαρότητα, νηφαλιότητα και υπευθυνότητα, μακριά από λαϊκίστικες εξάρσεις, συνθήματα εντυπωσιασμού και συμπεριφορές που οδηγούν σε ανώφελες συγκρούσεις.

Ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ σημείωσε ακόμη ότι διαχρονικά οι δημοσκοπήσεις υποτιμούν την εκλογική δυναμική της Παράταξης, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «δεν θυμάμαι προεκλογική περίοδο που να μην μας ρίχνουν οι δημοσκοπήσεις στα τάρταρα». Τόνισε δε ότι η εικόνα που λαμβάνει από την κοινωνία είναι εντελώς διαφορετική, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά, στην αντιμετώπιση που λαμβάνει από τον κόσμο αλλά και στη μεγάλη τελική προεκλογική συγκέντρωση της ΔΗΠΑ, την οποία χαρακτήρισε ως τη μεγαλύτερη που πραγματοποιήθηκε ποτέ από την Παράταξη, παρουσία πέραν των χιλίων πολιτών.

Ο κ. Καρογιάν ανέφερε ότι συμμερίζεται πλήρως την αγωνία, το άγχος και τον θυμό που βιώνουν οι πολίτες, υπογραμμίζοντας ότι η κοινωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με συσσωρευμένα προβλήματα, ενώ οι θεσμοί και οι πυλώνες του κράτους συχνά συγκρούονται χωρίς ουσιαστικό λόγο και αποτέλεσμα. Την ίδια ώρα, όπως είπε, οι πολίτες παρακολουθούν πολιτικές δυνάμεις να αναλώνονται σε ανούσιες αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις που δεν προσφέρουν λύσεις στα πραγματικά προβλήματα του τόπου, αλλά και άλλες που δεν έχουν πολιτικές θέσεις, γνώση και εμπειρία για να βοηθήσουν τον τόπο.

Απευθύνοντας έκκληση προς τους πολίτες ενόψει των εκλογών, κάλεσε τον κόσμο να μην ψηφίσει με βάση το θυμικό ή την οργή της στιγμής, αλλά με υπευθυνότητα και σωστή κρίση, καθώς, όπως ανέφερε, «κρίνεται και το μέλλον του τόπου». Υπογράμμισε ότι «το όποιο λάθος δεν αντικαθίσταται με ένα μεγαλύτερο λάθος», προσθέτοντας πως η ετυμηγορία του λαού θα είναι απόλυτα σεβαστή, ωστόσο σε περιόδους κρίσης οι επιλογές όλων αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. «Οι όποιες επιλογές γίνουν να μην αποδείξουν, εύχομαι, τη «γύμνια» αυτού που θεώρησαν ότι είναι καλύτερος από τον προηγούμενο και να μπούμε σε άλλες περιπέτειες. Η Κύπρος δεν σηκώνει άλλους πειραματισμούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ προχώρησε σε αυτοκριτική, αναγνωρίζοντας ότι και η Παράταξη είχε το δικό της μερίδιο ευθύνης σε λάθη που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Όπως σημείωσε, «τα όποια λάθη κάναμε δεν ζημίωσαν τον τόπο ούτε τους πολίτες. Τα πληρώσαμε εμείς, είτε ως προσωπικότητες είτε ως κόμμα». Τόνισε ακόμη ότι μέσα από αυτά τα λάθη η ΔΗΠΑ έμαθε, βελτιώθηκε και συνεχίζει με διάθεση συνεργασίας και ευθύνης, επισημαίνοντας πως στόχος είναι όλες οι πολιτικές δυνάμεις να βάλουν πλάτη για την επίλυση των προβλημάτων της κοινωνίας, γιατί «η Κύπρος στο τέλος δεν θα έχει μέλλον αν συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο».