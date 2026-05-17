Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Buzzlife

Eurovision 2026: Η Ευρώπη σε ρυθμούς «Bangaranga» -Μεγάλη νικήτρια η Βουλγαρία, η θέση που έλαβε η Κύπρος και η Ελλάδα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η Αντιγόνη με το Jalla έλαβε την 19η θέση και ο Ακύλας, με το «Ferto» έφτασε την 10η θέση.

Η Βουλγαρία αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια της Eurovision 2026, με τη νεαρή τραγουδίστρια DARA να κερδίζει κοινό και επιτροπές χάρη στο τραγούδι «Bangaranga». Η εντυπωσιακή της εμφάνιση στη σκηνή χάρισε στη χώρα την πρώτη θέση, σηματοδοτώντας μια ιστορική νίκη για τη βουλγαρική συμμετοχή.

 

Η DARA παρουσίασε ένα πρόγραμμα γεμάτο δυναμισμό και αυτοπεποίθηση, παρασύροντας το κοινό σε ρυθμούς έντονης ενέργειας. Το «Bangaranga» είχε ξεχωρίσει ήδη από τις πρόβες, αποσπώντας θετικά σχόλια για τη μοντέρνα παραγωγή του και τον ιδιαίτερο ήχο του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΒΙΝΤΕΟ: Η Αntigoni έβαλε... φωτιά στη σκηνή της Wiener Stadthalle Arena - Εκρηκτική, σήκωσε την Βιέννη στο πόδι με το JALLA! 

Σάρωσε στη σκηνή της Eurovision ο ΑKYLAS και δήλωσε έτοιμος να το... φέρει! Εντυπωσίασε η ελληνική συμμετοχή - Δείτε βίντεο

«Τα έσπασε» - «Όποια θέση και να πάρει είναι νικητής: Χαμός στα social μετά την εντυπωσιακή εμφάνιση του AKYLA

 

Με αυτή την επιτυχία, η Βουλγαρία φτάνει για πρώτη φορά στην κορυφή του διαγωνισμού, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ανοδική της πορεία και τη δυναμική παρουσία της στη σύγχρονη ευρωπαϊκή μουσική σκηνή.

Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα με τον Akyla και το τραγούδι «Ferto» κατέκτησε την δέκατη θέση, συγκεντρώνοντας 220 πόντους και αποσπώντας θερμό χειροκρότημα από το κοινό. Η Αντιγόνη με το Jalla έλαβε την 19η θέση.

Πηγή: tanea.gr

Tags

EUROVISION 2026

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα