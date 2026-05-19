«Αέρας» Χόλιγουντ στη Μύκονο: Πυρετώδεις προετοιμασίες για το «Emily in Paris»

Σε ένα απέραντο πλατό έχει μετατραπεί το νησί της Μυκόνου για τα γυρίσματα της νέας σεζόν του «Emily in Paris».

Το παγκόσμιο κινηματογραφικό ενδιαφέρον έχει στραφεί στο νησί των ανέμων, με εκατοντάδες ηθοποιούς να συνθέτουν ένα σκηνικό που θυμίζει Χόλιγουντ.

Τα πλάνα που μεταδίδει το MykonosTVlive​ καταγράφουν τη μεγάλη κινητικότητα στο νησί και τα γυρίσματα με πρωταγωνίστρια τη Λίλι Κόλινς.

Η Λίλι Κόλινς βρίσκεται στα κοσμοπολίτικα σοκάκια του νησιού, μεταφέροντας για πρώτη φορά τη γνωστή αισθητική της σειράς στο ελληνικό σκηνικό.

Την ίδια ώρα, για την ομαλή διεξαγωγή των γυρισμάτων, η παραγωγή έχει μεταφέρει στο νησί πολλές δυνάμεις ασφαλείας.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο, τα μέτρα είναι δρακόντεια.

