Married at First Sight: Καταγγελίες για βιασμό μέσα στο ριάλιτι - Τι αποκάλυψαν τρεις γυναίκες

Δύο πρώην διαγωνιζόμενες του «Married at First Sight UK» καταγγέλλουν ότι βιάστηκαν από τους τηλεοπτικούς τους συζύγους κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, ενώ μια τρίτη μιλά για σοβαρή σεξουαλική κακοποίηση. Οι αποκαλύψεις προκαλούν πολιτική και θεσμική αντίδραση, με το Channel 4 να διατάσσει άμεση αφαίρεση επεισοδίων και εσωτερική έρευνα.

Σοβαρές καταγγελίες για σεξουαλικά εγκλήματα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του ριάλιτι «Married at First Sight UK» φέρνει στο φως έρευνα του BBC Panorama, με δύο γυναίκες να υποστηρίζουν ότι βιάστηκαν από τους τηλεοπτικούς τους συζύγους και μια τρίτη να περιγράφει περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης.

Οι τρεις πρώην συμμετέχουσες αναφέρουν ότι το τηλεοπτικό πλαίσιο δεν παρείχε επαρκή προστασία, ενώ κάνουν λόγο για σοβαρές ελλείψεις στο σύστημα επιτήρησης και ευημερίας των διαγωνιζομένων. Όπως σημειώνουν, «το show δεν έκανε αρκετά για να μας προστατεύσει».

Μία από τις γυναίκες περιγράφει ότι ο τηλεοπτικός της σύζυγος τη βίασε και την απείλησε ακόμη και με επίθεση με οξύ, δηλώνοντας ότι σκοπεύει να κινηθεί νομικά κατά της παραγωγής CPL. Άλλη γυναίκα ανέφερε ότι είχε ήδη ενημερώσει τόσο το Channel 4 όσο και την παραγωγή πριν από τη μετάδοση, χωρίς να αποτραπεί η προβολή των επεισοδίων της. Μια τρίτη καταγγέλλει σεξουαλική επίθεση κατά τη διάρκεια της συμβίωσης με τον συμπαίκτη της.

Το Channel 4, που μεταδίδει το πρόγραμμα, προχώρησε στην απόσυρση όλων των επεισοδίων από τις πλατφόρμες του, ενώ ανακοίνωσε ότι έχει ήδη ξεκινήσει εξωτερική έρευνα για την τήρηση των κανόνων προστασίας των συμμετεχόντων. Η παραγωγή CPL Productions απορρίπτει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι διαθέτει «gold standard» πρωτόκολλα φροντίδας και ψυχολογικής υποστήριξης.

Το ριάλιτι, που προβάλλεται ως «τολμηρό κοινωνικό πείραμα», ακολουθεί άγνωστα μεταξύ τους άτομα που συμφωνούν να “παντρευτούν” στην πρώτη τους συνάντηση, με τις σχέσεις τους να εξελίσσονται μπροστά στις κάμερες.

Οι καταγγελίες έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και από ρυθμιστικές αρχές και οργανισμούς. Εκπρόσωπος της Ofcom υπενθύμισε ότι οι τηλεοπτικοί φορείς οφείλουν να λαμβάνουν αυξημένα μέτρα προστασίας για συμμετέχοντες που ενδέχεται να βρίσκονται σε ευάλωτη θέση, ενώ κυβερνητικοί αξιωματούχοι κάνουν λόγο για ανάγκη πλήρους διερεύνησης.

Από την πλευρά τους, οι γυναίκες που μίλησαν στο BBC υποστηρίζουν ότι αποφάσισαν να μιλήσουν δημόσια επειδή θεωρούν ότι το σύστημα απέτυχε να τις προστατεύσει.

«Δεν πιστεύω ότι επειδή πας σε ριάλιτι, αξίζεις να σου συμβούν τέτοια πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά μία από αυτές.

Οι εξελίξεις αναμένεται να επηρεάσουν ευρύτερα τη συζήτηση γύρω από τα όρια της ευθύνης των τηλεοπτικών παραγωγών σε ριάλιτι υψηλού ρίσκου, με ειδικούς να προειδοποιούν ότι τα «κλειστά περιβάλλοντα» των shows εντείνουν τις πιθανότητες κακοποίησης και δυσλειτουργικών δυναμικών.

Το Channel 4 δηλώνει ότι θα περιμένει τα αποτελέσματα της ανεξάρτητης έρευνας πριν καταλήξει σε οριστικά συμπεράσματα.

Πηγή: cnn.gr