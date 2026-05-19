Έντονα ενοχλημένος ο Σύνδεσμος Αστυνομίας για την απόφαση του Αρχηγού να αλλάξει το ωράριο των ΟΠΕ

Ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου ανακοίνωσε πως η ολομέλεια του Συνδέσμου θα συνέλθει άμεσα για εξέταση της απόφασης του Αρχηγού Αστυνομίας, να διαφοροποιήσει το ωράριο εργασίας των Ουλαμών Πρόληψης Εγκλήματος (Ο.Π.Ε) για λήψη αποφάσεων.

Σε ανακοίνωση ο ΣΑΚ εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για "την μονομερή εκ νέου απόφαση του Αρχηγού Αστυνομίας, να διαφοροποιήσει το ωράριο εργασίας των Ουλαμών Πρόληψης Εγκλήματος (Ο.Π.Ε.), με άμεση ισχύ χωρίς διαβούλευση με τον άμεσα θεσμοθετημένο Σύνδεσμο", όπως αναφέρει.

ΚΥΠΕ