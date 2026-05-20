Συγκλονίζει η Κάιλι Μινόγκ για τη δεύτερη διάγνωση καρκίνου: «Είχα γίνει σκιά του εαυτού μου»

Η Κάιλι Μινόγκ (Kylie Minogue) αποκάλυψε ότι το 2021 διαγνώστηκε με καρκίνο για δεύτερη φορά, έπειτα από την πρώτη επιτυχή της μάχη με την ασθένεια το 2005, σε ηλικία 36 ετών.

«Η δεύτερη φορά που διαγνώστηκα ήταν στις αρχές του 2021. Κατάφερα να το κρατήσω για τον εαυτό μου… Όχι όπως την πρώτη φορά» είπε η ποπ σταρ στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix με τίτλο «Kylie» αναφερόμενη στην τεράστια δημοσιότητα που είχε πάρει η πρώτη της περιπέτεια με τον καρκίνο και συνέχισε: «Ευτυχώς, το ξεπέρασα. Ξανά. Και όλα είναι καλά. Ποιος ξέρει τι μας επιφυλάσσει το μέλλον, αλλά η ποπ μουσική μού δίνει ζωή...το πάθος μου για τη μουσική είναι πιο μεγάλο από ποτέ».

Η Μινόγκ συμπλήρωσε ότι μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας της, δυσκολευόταν «να βρει την κατάλληλη στιγμή» για να το μοιραστεί με τους θαυμαστές της ακόμη και μετά την τεράστια επιτυχία που σημείωσε το 2023 το βραβευμένο με Grammy τραγούδι της, «Padam Padam».

«Δεν ένιωθα την υποχρέωση να το πω στον κόσμο και για την ακρίβεια, απλώς δεν μπορούσα εκείνη την περίοδο, γιατί είχα γίνει σκιά του εαυτού μου» εξομολογήθηκε.

«Υπήρξε στιγμή που δεν ήθελα να βγω από το σπίτι. Το «Padam Padam» μου άνοιξε τόσες πολλές πόρτες, αλλά μέσα μου ήξερα ότι ο καρκίνος δεν ήταν απλώς μια μικρή παρένθεση στη ζωή μου. Ήθελα πραγματικά να πω τι συνέβη, ώστε να μπορέσω να το αφήσω πίσω μου. Καθόμουν σε συνεντεύξεις και σε κάθε ευκαιρία σκεφτόμουν "τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή", αλλά τελικά το κρατούσα για τον εαυτό μου», σημείωσε.

Η ίδια αποκάλυψε ότι το τραγούδι της «Story» (2023) από το άλμπουμ «Tension», αναφέρεται σε εκείνη την περίοδο της ζωής της, με στίχους όπως: «Είχα ένα μυστικό που κρατούσα για μένα… Γύρισε άλλη μια σελίδα, μωρό μου, βγες στη σκηνή».

«Ένιωθα την ανάγκη να έχω κάτι που να σημάδευε εκείνη την εποχή», παραδέχτηκε στο ντοκιμαντέρ.

Στο προωθητικό υλικό της κυκλοφορίας, η Αυστραλή σταρ τόνισε: «Υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι για τους οποίους ο καρκίνος αποτελεί μέρος της ζωής τους και το καταλαβαίνω. Θέλεις απλώς να προχωρήσεις παρακάτω, να τον αφήσεις στο παρελθόν ή να τον βάλεις στην άκρη. Ωστόσο, ο έλεγχος είναι απίστευτα σημαντικός. Μπορεί να τρομάζει και να ξυπνά άσχημες αναμνήσεις, αλλά σας παρακαλώ να έχετε κατά νου πόσο ζωτικής σημασίας είναι και ζητήστε βοήθεια αν τη χρειάζεστε, δεν είστε μόνοι».

Σύμφωνα με τον Guardian, η μίνι σειρά τριών επεισοδίων, σε σκηνοθεσία Μάικλ Χαρτ (Michael Harte), κάνει πρεμιέρα σήμερα στην πλατφόρμα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ