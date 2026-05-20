Με ομπρέλες θα πάμε την Κυριακή στις κάλπες: Πέφτει από το Σάββατο η θερμοκρασία - Πότε και πού αναμένεται χαλάζι

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Top News

ΑΚΕΛ: «Προκαλούν την κοινωνία οι παρεμβάσεις Αναστασιάδη και Χριστοδουλίδη»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Μόνο το ΑΚΕΛ μπορεί να σταθεί απέναντί τους ως ο ισχυρός πόλος της προόδου, της δημοκρατίας, της κοινωνίας» αναφέρει ο Γιώργος Κουκουμάς

«Οι τελευταίες παρεμβάσεις Νίκου Αναστασιάδη και Νίκου Χριστοδουλίδη στην προεκλογική προκαλούν την κοινωνία. Ο Αναστασιάδης της διαφθοράς και του κουρέματος, σε συγχορδία με τον διάδοχό του, τον Χριστοδουλίδη των τραπεζών και του videogate θέλουν να νουθετήσουν τους πολίτες τι να ψηφίσουν» , αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ, Γιώργος Κουκουμάς.

Όπως προσθέτει, αντί να απολογούνται στην κοινωνία, επιδιώκουν να πανηγυρίσουν το αποτέλεσμα της ερχόμενης Κυριακής, παρουσιάζοντάς το ως επιβράβευση των πολιτικών τους.«Όμως οι μπαμπούλες που ανεμίζουν πλέον πείθουν μόνο αφελείς. Δεν έχουν έγνοια ούτε την «σταθερότητα», ούτε την χώρα. Μόνη έγνοια τους είναι να συνεχιστεί το φαγοπότι των μεγάλων συμφερόντων πάνω στις πλάτες του κόσμου και να μείνουν για πάντα ατιμώρητα τα σκάνδαλά τους», σημειώνει.

Ο κ. Κουκουμάς αναφέρει ακόμη ότι δεν είναι τυχαίο πως το ΑΚΕΛ βρίσκεται διαρκώς στο στόχαστρό τους, καθώς, όπως σημειώνει, γνωρίζουν ότι μόνο το ΑΚΕΛ και η Αριστερά μπορούν να σταθούν απέναντί τους ως ο ισχυρός πόλος της προόδου, της δημοκρατίας και της κοινωνίας.

Τέλος, σημειώνει ότι «δεν είναι τυχαίο που όλοι αυτοί έχουν μόνιμα στο στόχαστρό τους το ΑΚΕΛ. Γνωρίζουν ότι μόνο το ΑΚΕΛ, η Αριστερά μπορεί να σταθεί απέναντί τους ως ο ισχυρός πόλος της προόδου, της δημοκρατίας, της κοινωνίας. Η ερχόμενη Κυριακή είναι η κρίσιμη στιγμή. Τώρα είναι η ώρα να τους χαλάσουμε το σχέδιο. Η ψήφος στο ΑΚΕΛ – Αριστερά – Κοινωνική Συμμαχία είναι η ψήφος που θα τους κόψει τη φόρα και που θα ανοίξει τον δρόμο για πραγματικές και προοδευτικές αλλαγές στον τόπο».

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα