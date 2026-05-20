ΑΚΕΛ: «Προκαλούν την κοινωνία οι παρεμβάσεις Αναστασιάδη και Χριστοδουλίδη»

«Οι τελευταίες παρεμβάσεις Νίκου Αναστασιάδη και Νίκου Χριστοδουλίδη στην προεκλογική προκαλούν την κοινωνία. Ο Αναστασιάδης της διαφθοράς και του κουρέματος, σε συγχορδία με τον διάδοχό του, τον Χριστοδουλίδη των τραπεζών και του videogate θέλουν να νουθετήσουν τους πολίτες τι να ψηφίσουν» , αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ, Γιώργος Κουκουμάς.

Όπως προσθέτει, αντί να απολογούνται στην κοινωνία, επιδιώκουν να πανηγυρίσουν το αποτέλεσμα της ερχόμενης Κυριακής, παρουσιάζοντάς το ως επιβράβευση των πολιτικών τους.«Όμως οι μπαμπούλες που ανεμίζουν πλέον πείθουν μόνο αφελείς. Δεν έχουν έγνοια ούτε την «σταθερότητα», ούτε την χώρα. Μόνη έγνοια τους είναι να συνεχιστεί το φαγοπότι των μεγάλων συμφερόντων πάνω στις πλάτες του κόσμου και να μείνουν για πάντα ατιμώρητα τα σκάνδαλά τους», σημειώνει.

Τέλος, σημειώνει ότι «δεν είναι τυχαίο που όλοι αυτοί έχουν μόνιμα στο στόχαστρό τους το ΑΚΕΛ. Γνωρίζουν ότι μόνο το ΑΚΕΛ, η Αριστερά μπορεί να σταθεί απέναντί τους ως ο ισχυρός πόλος της προόδου, της δημοκρατίας, της κοινωνίας. Η ερχόμενη Κυριακή είναι η κρίσιμη στιγμή. Τώρα είναι η ώρα να τους χαλάσουμε το σχέδιο. Η ψήφος στο ΑΚΕΛ – Αριστερά – Κοινωνική Συμμαχία είναι η ψήφος που θα τους κόψει τη φόρα και που θα ανοίξει τον δρόμο για πραγματικές και προοδευτικές αλλαγές στον τόπο».