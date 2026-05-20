Πράσινο φως από το Ευρωκοινοβούλιο στη σύμβαση του ΟΗΕ για το κυβερνοέγκλημα

Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συνεδριάζει αυτή την εβδομάδα στο Στρασβούργο ενέκρινε την Τετάρτη νομοθετικό Ψήφισμα σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της ΕΕ, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο.

Το Ψήφισμα τονίζει την ανάγκη για ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας για την καταπολέμηση ορισμένων εγκλημάτων που διαπράττονται μέσω συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών και για την ανταλλαγή αποδεικτικών στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή για σοβαρά εγκλήματα.

Σημειώνεται ότι η απόφαση εγκρίθηκε με 497 ψήφους υπέρ, 91 κατά και 46 αποχές.

Σύμφωνα με το κείμενο που εγκρίθηκε, η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, στοχεύει στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση εγκληματικών πράξεων που διαπράττονται μέσω ψηφιακών δικτύων, καθώς και στη διευκόλυνση της συλλογής και ανταλλαγής αποδεικτικών στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή.

Στην αιτιολογική έκθεση του Ψηφίσματος επισημαίνεται ότι η αύξηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και των αδικημάτων που διευκολύνονται από ψηφιακά μέσα καθιστά αναγκαία μία συντονισμένη διεθνή προσέγγιση, λόγω της διασυνοριακής φύσης του διαδικτύου. Παράλληλα αναφέρεται ότι η σύμβαση μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στο ψηφιακό περιβάλλον.

Ωστόσο, στο ίδιο κείμενο σημειώνεται ότι έχουν διατυπωθεί και επιφυλάξεις από φορείς της κοινωνίας των πολιτών και παρόχους υπηρεσιών, κυρίως ως προς τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την εφαρμογή της σύμβασης. Υπογραμμίζεται ότι η αξιοποίηση των προβλεπόμενων εγγυήσεων θεωρείται κρίσιμη για την ορθή εφαρμογή της.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της υιοθέτησης της σύμβασης, μπορεί να διαδραματίσει ρόλο στη διαμόρφωση διεθνών προτύπων για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, καθώς και στη διασφάλιση αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.

Σημειώνεται ότι μετά την έγκριση της Ολομέλειας, το επόμενο βήμα αφορά τη διαβίβαση της θέσης του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Κομισιόν, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στα Ηνωμένα Έθνη.

