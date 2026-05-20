Ο ΔΗΣΥ προβάλλει το σχέδιό του για ανακύκλωση και κυκλική οικονομία

Σε 4 ημέρες, οι πολίτες αποφασίζουν για τη Βουλή της επόμενης πενταετίας και ποιοι θα τους εκπροσωπούν.

Η ανακύκλωση και η κυκλική οικονομία απαιτούν σοβαρότητα, υποδομές, στρατηγικό σχεδιασμό και ένα ολοκληρωμένο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης.

Για τον Δημοκρατικό Συναγερμό, η κυκλική οικονομία αποτελεί ζήτημα οικονομικής ανθεκτικότητας, στρατηγικής αυτονομίας και δημιουργίας νέων πράσινων θέσεων εργασίας.

Την περίοδο 2013–2023, επενδύσαμε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε σύγχρονες υποδομές διαχείρισης αποβλήτων, προχωρήσαμε στην αποκατάσταση παράνομων χωματερών, δημιουργήσαμε δίκτυο Πράσινων Σημείων, ενσωματώσαμε το ευρωπαϊκό πακέτο κυκλικής οικονομίας και θέσαμε δεσμευτικούς στόχους για αύξηση της ανακύκλωσης και μείωση της ταφής αποβλήτων.

Συνεχίζουμε με ξεκάθαρο σχέδιο:

– Ανάπτυξη ενός νέου τομέα κυκλικής οικονομίας, μιας νέας μεγάλης βιομηχανίας ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης

– Καθολική εφαρμογή του «Πληρώνω Όσο Πετώ» χωρίς επιπλέον επιβάρυνση για τους πολίτες

– Δημιουργία νέων πράσινων θέσεων εργασίας

– Σύνδεση της κυκλικής οικονομίας με την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία και την ανάκτηση πρώτων υλών

Με θεσμική συνέπεια, ευρωπαϊκό προσανατολισμό και ικανότητα υλοποίησης, μετατρέπουμε την κυκλική οικονομία από κόστος συμμόρφωσης σε νέα αναπτυξιακή ευκαιρία για τη χώρα.

Αυτή είναι η διαφορά:

Σχέδιο απέναντι στις γενικότητες.

Πράξεις απέναντι στη στασιμότητα.

Υπεύθυνα Μπροστά.