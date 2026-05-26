Ο επόμενος Τζέιμς Μποντ: Τα πέντε στοιχεία που πρέπει να έχει ο νέος 007

Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα εποχή του Τζέιμς Μποντ έχει ξεκινήσει και το μεγάλο ερώτημα πλέον δεν είναι αν θα επιστρέψει ο 007, αλλά ποιος θα φορέσει το πιο διάσημο σμόκιν του κινηματογράφου. Με την Amazon MGM να ανακοινώνει επίσημα πως οι οντισιόν για τον νέο Μποντ βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, η συζήτηση γύρω από τον διάδοχο του Ντάνιελ Κρεγκ έχει φουντώσει ξανά.

Ο Ντενί Βιλνέβ αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία και ο Στίβεν Νάιτ το σενάριο, όμως το πιο κρίσιμο κομμάτι παραμένει το casting. Και σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν καλά το franchise, ο νέος 007 θα πρέπει να διαθέτει πέντε πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

Να είναι «βρετανικός»

Ο Τζέιμς Μποντ αποτελεί ίσως το πιο αναγνωρίσιμο βρετανικό κινηματογραφικό σύμβολο και δύσκολα το στούντιο θα απομακρυνθεί από αυτή την ταυτότητα. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο ηθοποιός πρέπει να είναι Άγγλος. Στο παρελθόν ο Αυστραλός Τζορτζ Λέιζενμπι και ο Ιρλανδός Πιρς Μπρόσναν απέδειξαν πως ένας ηθοποιός μπορεί να «φορέσει» πειστικά το βρετανικό ύφος του ήρωα.

Κάπως έτσι, ο Τζέικομπ Ελόρντι παραμένει ανάμεσα στα φαβορί, καθώς έχει ήδη δείξει πως μπορεί να υποστηρίξει έναν αριστοκρατικό βρετανικό χαρακτήρα, όπως έκανε στο Saltburn.

Οι παραγωγοί Barbara Broccoli, αριστερά, και Michael G. Wilson εμφανίζονται στην πρεμιέρα της ταινίας "No Time To Die" στο Λονδίνο στις 28 Σεπτεμβρίου 2021.

(Φωτογραφία από Joel C Ryan/Invision/AP, Αρχείο)

Να είναι νεότερος

Όλα δείχνουν πως η νέα εποχή του franchise θέλει έναν πιο νεανικό Μποντ. Μέχρι σήμερα οι περισσότεροι ηθοποιοί που υποδύθηκαν τον 007 ήταν κοντά ή πάνω από τα 40 όταν ανέλαβαν τον ρόλο. Τώρα όμως το στούντιο φαίνεται να ψάχνει έναν ηθοποιό που θα μπορέσει να «κουβαλήσει» τη σειρά για πολλά χρόνια.

Ο 22χρονος Λούις Πάρτριτζ, ο Χάρις Ντίκινσον αλλά και οι Ντέιβιντ Τζόνσον και Τομ Μπλάιθ ακούγονται έντονα το τελευταίο διάστημα.

Να μην είναι ήδη τεράστιος σταρ

Η ιστορία του Μποντ δείχνει πως οι δημιουργοί προτιμούν ηθοποιούς που δεν έχουν «καεί» από τη διασημότητα. Ο ίδιος ο χαρακτήρας πρέπει να παραμένει μεγαλύτερος από τον άνθρωπο που τον υποδύεται.

Αυτός είναι και ο λόγος που ονόματα όπως ο Χένρι Κάβιλ, ο Τομ Χόλαντ ή ο Ρόμπερτ Πάτινσον θεωρούνται πλέον λιγότερο πιθανά. Αντίθετα, η περίπτωση του Τομ Φράνσις —ενός νεαρού θεατρικού ηθοποιού που ακούγεται έντονα μετά από δημοσίευμα του Variety— δείχνει προς την κατεύθυνση ενός πιο «φρέσκου» προσώπου.

ύμορ και γοητεία

Μετά τη σκοτεινή και πιο ρεαλιστική προσέγγιση του Ντάνιελ Κρεγκ, αρκετοί θεωρούν πως το franchise χρειάζεται ξανά έναν πιο γοητευτικό και σαρκαστικό Μποντ.

Ο Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον θεωρείται ιδανική περίπτωση επειδή μπορεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην ειρωνεία και τη δράση, ενώ και ο Κάλουμ Τέρνερ έχει δείξει έντονη κινηματογραφική γοητεία τα τελευταία χρόνια.

Να πείθει ότι μπορεί να σκοτώσει

Όσο κομψός κι αν είναι ο Μποντ, παραμένει ένας ψυχρός επαγγελματίας δολοφόνος. Και αυτό είναι ίσως το βασικότερο στοιχείο που πρέπει να αποπνέει ο επόμενος 007.

Ο Ντάνιελ Κρεγκ ανέβασε τον πήχη της σωματικότητας και της βίας σε άλλο επίπεδο και ο διάδοχός του θα πρέπει να πείθει εξίσου στις σκηνές δράσης. Ο Άαρον Πιερ θεωρείται μία από τις πιο δυνατές επιλογές ακριβώς επειδή συνδυάζει κινηματογραφική παρουσία με πραγματική εμπειρία στις πολεμικές τέχνες.

Το μεγαλύτερο ερώτημα δεν είναι «ποιος», αλλά «γιατί»

Πέρα από το casting, η νέα ομάδα του franchise καλείται να απαντήσει και σε κάτι ακόμη πιο δύσκολο: ποιος είναι ο ρόλος του Τζέιμς Μποντ στον σημερινό κόσμο;

